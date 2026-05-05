El ciclista del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia ganó la prueba disputada en el autódromo Mar y Valle, con trabajo colectivo de su equipo.

Rodrigo Cabibbo se impuso en la Clásica 1° de Mayo en Trelew

Rodrigo Cabibbo, representante del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia, se quedó con el primer puesto en la tradicional “Clásica 1° de Mayo”, desarrollada en el autódromo de la Asociación Volantes Mar y Valle de Trelew.

El triunfo se construyó a partir del trabajo conjunto con sus compañeros Leandro Vargas, Nahuel Olguín y Ariel Fernando Gamarra, quienes aportaron al desarrollo de la carrera para sostener el resultado.

La competencia fue organizada por Federico Lemarchand junto a su equipo de colaboradores y reunió a destacados exponentes del ciclismo regional.

En la categoría Elite, Cabibbo encabezó la clasificación final, seguido por Manuel Escanes y Tomás Malerva. Más atrás se ubicaron Diego Sepúlveda en el cuarto lugar y Axel Galdámez en la quinta posición.