Integrantes del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia participaron del certamen nacional en Buenos Aires y obtuvieron posiciones destacadas en distintas categorías.

Ciclistas comodorenses se destacaron en el Argentino Máster de ruta

Corredores del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia formaron parte del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta Máster, disputado en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires.

En un contexto atravesado por condiciones climáticas adversas, la delegación local compitió en diferentes categorías y logró ubicaciones relevantes. Rodrigo Cabibbo finalizó en el sexto puesto de la categoría Máster A1, mientras que Ricardo Cabibbo se ubicó octavo en Máster D1.

También participaron Leandro Vargas en Máster B1, Nahuel Olguín en Elite II y Ariel Gamarra en Máster C.

Desde la institución destacaron el compromiso de los ciclistas durante la competencia y expresaron su reconocimiento al Ente Autárquico Comodoro Deportes por el acompañamiento brindado.