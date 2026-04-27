Comodoro Roller Derby encara un año con mayor competitividad

Se generó un equipo femenino que competirá en el Nacional Argenchamp, que es un torneo que tiene una duración de tres fechas y que se viene haciendo desde hace 3 años.

Integrantes de Comodoro Roller Derby se presentaron ante el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para enseñarle el calendario anual y así trabajar conjuntamente.

La principal novedad pasa porque a partir de esta temporada se generó un equipo netamente femenino que competirá en el Nacional Argenchamp, que es un torneo que tiene una duración de tres fechas y que se viene haciendo desde hace 3 años.

De cara a la participación en el certamen y en la previa de la primera fecha, que será en Buenos Aires los días 13, 14 y 15 de junio, el próximo fin de semana se hará una capacitación en las canchas alternativas del Club Huergo.

Los entrenamientos estarán a cargo de Daniela Giménez Corbera, quien es patinadora e integrante del cuerpo técnico de Zaedyus y Banzai Roller Derby. Además, es coach del equipo local y entrenadora viajera.

“El próximo fin de semana tenemos cuatro días de capacitación. Se basará sobre habilidades y estrategia de juego, de cara a la primera fecha del torneo Nacional femenino llamado Argenchamp tercera edición. La participación en este torneo nos permitirá entrar en la categoría B”, explicó Gabriela Rodríguez y confirmó que la segunda fecha se hará en Comodoro Rivadavia.

Por otro lado, el equipo mixto va a entrar a jugar en la categoría B de Argentina, que cuenta con más de 14 equipos de distintas provincias y eso sería un enorme avance para la disciplina. A su vez, se suman dos personas más al staff de árbitros y ahora son cuatro.

Rodríguez destacó el crecimiento de la disciplina: “El año pasado participamos del Torneo Finisterrie en Ushuaia, de cuatro equipos salimos terceros en un torneo mixto masculino. También organizamos la Sudacon en la que participaron más de 120 personas, con clínicas de cuatro entrenadores de Estados Unidos e Inglaterra. Vino gente de Brasil y con el equipo Grey City se jugó un amistoso que ganamos”.

En ese sentido, agregó que “esas actividades impulsaron los objetivos deportivos para este año con mayor competitividad, con más crecimiento”. Y valoró al Ente Comodoro Deportes porque “nos ayudan para todo, especialmente para la proyección. Sin su ayuda realmente no se podría realizar todo lo que nos proponemos”.