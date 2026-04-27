El básquet de Chubut ya concentra en Bahía Blanca

La selecciones femenina y masculina, entrenarán hasta el 1 de mayo tanto en el club Estudiantes como en el Dow Center.

Pensando en los Juegos Epade que se realizarán del 17 al 23 de mayo, es que los preseleccionados chubutenses de básquet, tanto femenino como masculino, iniciaron este lunes una concentración en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, la cual se extenderá hasta el 1 de mayo.

Dicha concentración, organizada por Chubut Deportes y coordinada por los exjugadores Nicolás De los Santos y Sebastián Borchuk, está integrada por un total de 30 deportistas (15 por rama), que entrenarán en el estadio Osvaldo Casanova del Club Estudiantes y en el Dow Center, durante lunes, martes, miércoles y jueves.

Los equipos comandados por Laura Villagrán (femenino) y Facundo Alvarez (masculino) aprovecharán la oportunidad para disputar encuentros amistosos ante conjuntos locales, para integrar llegar de la mejor manera a la contienda regional del mes próximo.

Una vez concluida la concentración, los cuerpos técnicos deberán definir el listado definitivo de 12 integrantes para cada seleccionado.