El Súper Challenge Interlagos quedó para la dupla Reis-Fraga

Fueron los ganadores de la tercera fecha que el TCR South America disputó este domingo en el autódromo José Carlos Pace.

En un escenario emblemático como el autódromo José Carlos Pace de Interlagos, el TCR South America Banco BRB vivió una intensa carrera en su tercera fecha de la temporada 2026, en el marco del Súper Challenge de Interlagos, con un espectáculo de primer nivel y la presencia de invitados de gran renombre del automovilismo sudamericano y europeo. El triunfo quedó en manos de la dupla Raphael Reis y Felipe Fraga, coronando un gran fin de semana del binomio brasileño.

Reis/Fraga, representantes del W2 Pro GP a bordo del Cupra León VZ #77, completaron las 32 vueltas en 1:00:19.786 y además marcaron la vuelta más rápida de la competencia con un registro de 1:42.766, a un promedio de 150,95 km/h . En la segunda posición finalizaron Leonel Pernía y Julián Santero con el Honda Civic Type R FL5 #1 del Honda YPF Racing, a apenas 1.580 segundos de los vencedores, mientras que el podio lo completaron Enzo Gianfratti y Jenson Brickley con el Cupra León VZ #19 del G Racing Motorsport, a 2.542 segundos de la punta.

El cuarto lugar fue para la dupla Nicolás Fuca y Santiago Urrutia, que triunfaron en la Copa Junior con el Lynk & Co 03 TCR #3 de Paladini Racing,. El Top 5 lo cerraron Pedro Cardoso y Celso Neto con otro Cupra Leon VZ del G Racing Motorsport.

La carrera tuvo acción desde el primer minuto con una pelea constante en el medio del pelotón. Siempre dominando Fraga al principio, los únicos que podían seguirle el ritmo eran Leo Pernía y Brickley, que en ese momento conducía el Cupra de Gianfratti. La lucha se centro en Urrutia, Guerrieri (conduciendo el Honda de Pernía), Rosso, Di Mauro (a bordo del auto de Girolami) e Iansa, que manejaba el Audi RS3 de Gabriel Moura.

Luego de las detenciones en los boxes, entre la vuelta 17 y 22, el Super Challenge Interlagos continúo con un gran ritmo, pero cuidando los neumáticos que en el primer tramo le jugaron una mala pasada a varios pilotos.

Los últimos dos minutos volvieron a tener acción porque el auto de seguridad juntó a todos por un accidente de Juan Manuel Casella. Rapha ya manejando su auto volvió a sacar una distancia tranquilizadora para cruzar primero la bandera a cuadros. Los ganadores de la Copa Trophy fueron los dos ex campeones de la divisional, Adrián Chiriano y Fabio Casagrande.

Después de terminada la carrera, se informó la exclusión del auto de Moura e Iansa por técnica y un recargo por un toque en pista de 20 segundos a Trappa y Ley que los relegó hasta el octavo lugar.

La competencia reunió a figuras destacadas de distintas categorías internacionales, elevando aún más el nivel de un fin de semana que tuvo como gran atractivo la combinación entre los habituales protagonistas del campeonato y nombres consagrados del automovilismo continental.

Se destacaron nombres de enorme trayectoria internacional, reforzando el prestigio del evento y consolidando al Súper Challenge de Interlagos como una de las citas más importantes del calendario regional. Campeones y referentes de categorías como Stock Car Pro Series, Turismo Carretera, Superturismo y competencias europeas aportaron un marco excepcional a un fin de semana.

La actividad de TCR South America continuará el 20 de junio, donde se repetirá, al igual que el año pasado, las carreras nocturas del Autódormo de Cuiaba (Mato Grosso).

DECLARACIONES

“Desde el viernes en las primeras vueltas el auto estaba muy bien. De Felipe (Fraga) no tengo mucho para decir, sabiamos que aunque nunca habia manejado con traccion delantera solo hicieron falta dos vueltas y nada mas. En la carrera Fraga me dejo una posicion muy comoda, me dio el auto con buena ventaja y me dediqué a cuidar los neumaticos” (Raphael Reis).

“Quiero darle las gracias a Rapha y a W2 Pro GP por la invitación. El auto fue maravilloso y pudimos conducir para cuidar el desgaste de neumaticos” (Felipe Fraga).

“Julián (Santero) hizo un gran trabajo todo el fin de semana, tengo experiencia para elegir bien. Estoy feliz por el equipo Honda, corrimos con 30 kilos y eso nos resto posibilidades para luchar por la victoria. Julian es de los mejores pilotos de Argentina. Esta carrera de invitados le da posibilidades a pilotos de gran nivel a conocer la categoria. A medida que crece el nivel de la categoría se pone mejor y lo disfrutamos todos, los pilotos y la gente” (Leonel Pernía).

“Súper contento por esta carrera. Fue un fin de semena muy especial para mi porque fue mi primera vez en Interlagos. Fueron unos días de mucho trabajo junto a Santi (Urrutia). La verdad que fue una linda experiencia” (Nicolás Fuca).

CAMPEONATO

1º Leonel Pernía 145

2º Raphael Reis 138

3º Camilo Trappa 114

COPA JUNIOR

1º Camilo Trappa 52

2º Erick Schotten 40

3º Joaquín Cafaro 38/Nicolás Fuca 38

COPA TROPHY

1º Adrián Chiriano 73

2º Enrique Maglione 28

3º Fabio Casagrande 21

EQUIPOS

1º Honda Racing 191

2º G Racing 185

3º W2 Pro GP 176