Reis y Fraga lideraron la clasificación en Interlagos

La dupla brasileña logró este sábado la “pole” en el marco del Súper Challenge del TCR South America. Los argentinos Leonel Pernía y Julián Santero fueron segundos.

El TCR South America Banco BRB vivió una intensa jornada de clasificación en el marco del Súper Challenge de Interlagos, con un escenario inmejorable en el emblemático Autódromo José Carlos Pace, que presentó un nivel deportivo de excelencia con la presencia de destacados pilotos invitados de distintas categorías del automovilismo sudamericano y europeo.

La dupla de Raphael Reis y Felipe Fraga fue la gran protagonista del sábado al marcar el mejor registro de la clasificación con un tiempo total de 3:22.064, al comando del Cupra Leon VZ del equipo W2 Pro GP, asegurándose así la pole position para la competencia de este domingo. Detrás suyo finalizaron el argentino Leonel Pernía y Julián Santero, con un acumulado de 3:22.349, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Enzo Gianfratti y Jenson Brickley, representantes de G Racing Motorsport, con 3:22.383.

La cuarta posición fue para la dupla compuesta por Néstor Girolami y Gaetano Di Mauro con 3:22.869, mientras que el top cinco lo completaron Nicolás Fuca y Santiago Urrutia, con un total de 3:24.090. Muy cerca también finalizaron Tiago Pernía y Esteban Guerrieri, apenas a milésimas, con 3:24.103.

La clasificación volvió a reflejar el altísimo nivel competitivo de la categoría, que en esta fecha especial reunió campeones y referentes de la Stock Car Pro Series, Super Turismo Uruguayo, Turismo Carretera y TCR Europe, elevando aún más el prestigio de una cita especial para TCR South America Banco BRB.

Interlagos, con toda su historia y mística, fue nuevamente el escenario ideal para una clasificación vibrante, donde cada milésima contó. Con la grilla ya definida, todo está listo para la competencia del domingo que tendrá una duración de 58 minutos más una vuelta.

LA GRILLA

1º #77 Reis/Fraga

2º #1 L. Pernía/Santero

3º #19 Gianfratti/Brickley

4º #29 Girolami/di Mauro

5º #3 Fuca/Urrutia (J)

6º #85 T. Pernía/Guerrieri

7º #43 Cardoso/Neto

8º #7 Schotten/Massa (J)

9º #60 Casella/Osman

10º #16 Rosso/Bugliotti

11º #86 Moura/Iansa (J)

12º #9 Pezzini/Merlo

13º #27 Trappa/Ley (J)

14º #5 Yannantuoni/Monteiro

15º #55 M. Pernía/Seid

16º #8 Cafaro/Lambiris (J)

17º #56 Romano/Cattucci (J)

18º #88 Chiriano/Casagrande (T)

19º #115 Ciantini/Lugón

20º #33 Piquet Jr./Regadas –Cambio de motor–

21º #15 Maglione/Ferra (T) –Cambio de motor–

*En cursiva los pilotos que largan

FORMATO DE CARRERA

1. La carrera tendrá una duración de tiempo de (58) cincuenta y ocho minutos + 1 Vuelta.

2. El cambio de piloto deberá realizarse entre las vueltas 17 y 22. No está permitido el cambio de piloto durante una neutralización con Safety Car. Si se produce el ingreso del Safety Car entre las vueltas 17 y 22 se incrementará la vuelta 22 en la misma cantidad de vueltas realizadas por el Safety Car.

3. Para realizar el cambio de piloto, se controlará el tiempo que registre el transponder de cada auto desde la línea de control de Ingreso a Boxes hasta la línea de Salida. Los pilotos como mínimo deberán establecer un tiempo de 1 minuto 45 segundos, entre Ingreso y Salida. Quien lo realice en menor tiempo, tendrá una penalización de 90 segundos de recargo.

4. En la largada, los autos deberán mantener la formación de grilla 2 x 2 (velocidad entre 70/90), en forma compacta sin espacios entre filas y manteniendo la línea de formación.

5. Se utilizará el puntaje de “Long Race”, establecido en el Art. 17 del reglamento oficial.