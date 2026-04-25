Oeste ganó el duelo de líderes

Derrotó a Ciudadela y sigue mandando en la zona A junto a Caleta, que venció a Comodoro FC. En la zona B continúa arriba Nueva Generación, seguido por Camioneros. Ferro goleó a Ameghino y se mantiene al acecho.

Se disputó este sábado por la tarde la 7ª fecha del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde Oeste Juniors, Caleta Córdova y Nueva Generación siguen como principales protagonistas.

En la zona A, el duelo de líderes quedó para Oeste, que superó 3-1 como local a Manantiales Behr de Ciudadela, mientras que Caleta derrotó por el mismo resultado a Comodoro FC, como visitante, y también sostiene el liderazgo. En Km 5, Ferrocarril del Estado aplastó 5-1 a Florentino Ameghino, con quien compartía el segundo puesto, y ahora es únicamente el “Ferroviario” quien está a un punto de los líderes.

En la zona B, el puntero Nueva Generación ganó 2-0 en su visita a Stella Maris, en tanto que Camioneros Patagónicos, escolta a dos unidades, venció por idéntico marcador a Tiro Federal. Por su parte, Deportivo Roca goleó 3-0 a Universitario y continúa tercero.

En el partido interzonal, Talleres Juniors y San Martín empataron 1-1. Talleres salió del último escalón en la zona A, donde quedó Comodoro FC, mientras que el “Sanma” sigue cuarto en la zona B, lejos de las principales posiciones.

Panorama 7ª fecha B

ZONA “A”

- Comodoro FC 1 / Caleta Córdova 3.

- Oeste Juniors 3 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.

- Ferrocarril del Estado 5 / Florentino Ameghino 1.

ZONA “B”

- Stella Maris 0 / Nueva Generación 2.

- Universitario 0 / Deportivo Roca 3.

- Camioneros Patagónicos 2 / Tiro Federal 0.

INTERZONAL

- Talleres Juniors 1 / San Martín 1.

Próxima fecha (8ª)

Zona “A”

- Ferro vs M.B. Ciudadela.

- Oeste Jrs. vs Caleta Córdova.

- Comodoro FC vs Talleres Jrs.

Zona “B”

- Camioneros vs Deportivo Roca.

- Universitario vs Nueva Generación.

- Stella Maris vs San Martín.

Interzonal

- Tiro Federal vs Florentino Ameghino.