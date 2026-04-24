La dupla Raphael Reis-Felipe Fraga se quedó con lo mejor

Este viernes fue el primer día de acción en el Super Challenge del TCR South America en Interlagos.

El TCR South America Banco BRB puso en marcha este viernes el esperado Super Challenge de Interlagos, una de las fechas más especiales de la temporada 2026, con una jornada cargada de velocidad, alto nivel competitivo y la presencia de pilotos invitados de gran prestigio provenientes de distintas categorías del automovilismo internacional.

El emblemático circuito de Interlagos fue escenario de un viernes vibrante, donde los equipos comenzaron a mostrar su potencial en una cita que reúne a campeones y protagonistas de diferentes disciplinas como Stock Car Pro Series, Superturismo Uruguayo, Turismo Carretera de Argentina y TCR Europe, elevando aún más el nivel de una competencia que ya se consolidó como referencia continental.

Entre los invitados de esta edición aparecen figuras de enorme jerarquía a nivel sudamericano e internacional como los argentinos Esteban Guerrieri, Gastón Iansa, Rodrigo Lugón y Julián Santero, los uruguayos Santiago Urrutia y Facundo Ferra; los brasileños Galid Osman, Gaetano di Mauro y Felipe Fraga y los británicos Alex Ley y Jenson Brickley.

Luego del shakedown y la FP1, la segunda práctica libre marcó lo mejor del día, con récord de pista incluido. Raphael Reis y Felipe Fraga, con el Cupra León VZ del W2 Pro GP, marcaron el mejor tiempo de la jornada con un registro de 1:40.228, confirmando el gran momento del equipo brasileño en casa. La dupla integrada por Leonel Pernía y Julián Santero, con el Honda Civic Type R FL5 del Honda YPF Racing, finalizó en la segunda posición a 1.021 segundos, mientras que el Hyundai Elantra N TCR de Diego Ciantini y Rodrigo Lugon completó el top tres con un tiempo de 1:41.389.

Además del atractivo deportivo, el formato especial con pilotos invitados genera una propuesta única para el público, combinando experiencia, talento y rivalidades entre referentes de distintas categorías, en uno de los escenarios más tradicionales y exigentes del continente.

Nuevamente TCR South America eligió al autódromo José Carlos Pace, es uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo sudamericano y mundial, para la carrera especial del año. Ubicado en San Pablo (Brasil), se destaca por su trazado técnico, sus cambios de elevación y su exigencia para los pilotos. Inaugurado en 1940, ha sido escenario de competencias históricas de Fórmula 1, Stock Car Pro Series y las principales categorías de turismo de la región, consolidándose como un verdadero templo de la velocidad en América Latina.

Con este primer día de actividad, el Super Challenge de Interlagos ya promete convertirse en uno de los grandes fines de semana del año para el TCR South America, con una grilla de altísimo nivel y la expectativa creciendo de cara a la clasificación que se disputará este sábado desde las 15.

La carrera, que tendrá el cambio de piloto obligatorio, será el domingo con una duración de 58 minutos más una vuelta.