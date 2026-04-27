El “Lobo” venció a Gaiman 2-1 y se afirmó en la punta de la zona “A”. Rada Tilly perdió 1-0 en Rawson ante Deportivo Roca por la “B”.

Newbery ganó y está a un paso de la final

Jorge Newbery quedó este domingo a un paso de meterse en la final del Torneo Provincial Clasificatorio para el Regional Federal Amateur de fútbol.

El “Lobo” se impuso de visitante frente a Gaiman FC por 2-1, con goles de Lucas Villalba -que fue expulsado- y en el final de Oscar Marchant. Gustavo Schischke, quien además marró un penal, había empatado de manera transitoria para el elenco gaimense.

Cabe destacar que el “Lobo” todavía no aseguró su pase a la final. Que dio un paso fundamental para lograr el objetivo seguro, pero aún debe esperar.

En ese contexto, Newbery logrará su pase a la final si este fin de semana Independiente no suma o empata cuando reciba al ya eliminado Gaiman FC.

Ahora, en caso que el equipo de Esquel se imponga -y teniendo en cuenta que Newbery en la 5ª fecha tiene libre-, entonces Independiente llegaría a la última fecha con 4 puntos.

Es decir que en la sexta y última jornada, visitaría a Newbery (7) también con la chance de ser finalista, aunque para lograr eso, primero tendrá que ganarle a Gaiman FC y luego sí llegar con posibilidades cuando se presente en la difícil “Madriguera”.

Por su parte, Rada Tilly resignó su invicto al caer en su visita en Rawson ante el local Deportivo Roca por 1-0 con un gol marcado por Ignacio Casal, cuando se jugaban 22 minutos del complemento.

En la próxima fecha, el “Aurinegro” tendrá libre, mientras que en la última, recibirá a Belgrano, donde se jugará todo.

Panorama de la 4ª fecha

DOMINGO 26

Zona “A”

Gaiman FC 1 / Jorge Newbery 2.

Libre: Independiente (Esquel).

Zona “B”

Deportivo Roca 1 / Rada Tilly 0.

Libre: Belgrano (Cholila).

Próxima fecha (5ª)

Zona “A”

Independiente vs Gaiman FC.

Libre: Jorge Newbery.

Zona “B”

Belgrano vs Deportivo Roca.

Libre: Rada Tilly.

6ª fecha

Zona “A”

- Jorge Newbery vs Independiente.

Libre: Gaiman.

Zona “B”

- Rada Tilly vs Belgrano.

Libre: Deportivo Roca.