Ganó Rada Tilly y empató Newbery

El “Aurinegro” venció 2-1 a Belgrano de Cholila, mientras que el “Lobo” igualó sin goles en Esquel con Independiente por la 3ª fecha.

Rada Tilly y Jorge Newbery, ambos representantes de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, continúan invictos en el torneo Provincial Clasificatorio para el Regional Federal Amateur de fútbol.

Por la tercera fecha, el “Aurinegro” derrotó de visitante a Belgrano de Cholila por 2-1, con goles de Maximiliano Biasussi y Facundo Vilte. Mientras que el tanto del dueño de casa fue obra de Alan Soto.

Por su parte, en Esquel, Newbery empató sin goles en su visita a Independiente. En este partido, el “Lobo” terminó con nueve porque el árbitro Pablo Colinecul -de la Liga de Esquel- expulsó a Kevin Herrero y al capitán Gastón Barrientos, en ambos casos por doble amonestación.

Con estos resultados, Newbery, que no jugaba en Esquel desde hace más de 22 años, lidera con 4 puntos la zona “A”, mientras que Rada Tilly, con 6 unidades, hace lo propio en la “B”.

En la próxima fecha -la cuarta-, el “Lobo” visitará a Gaiman FC, mientras que Rada Tilly, irá a Rawson para enfrentarse con Deportivo Roca.

Panorama

Zona “A”

- Independiente 0 / Jorge Newbery 0.

Libre: Gaiman FC.

Zona “B”

- Belgrano 1 / Rada Tilly 2.

Próxima fecha (4ª)

Zona “A”

- Gaiman FC vs Jorge Newbery.

Libre: Independiente.

Zona “B”

- Deportivo Roca vs Rada Tilly.

Libre: Belgrano.