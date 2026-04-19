Santiago Mangoni ganó la cuarta fecha del TC

Llegó escoltado por Mauricio Lambiris y José Manuel Urcera en el autódromo de Concepción del Uruguay. El comodorense Marcelo Agrelo abandonó.

La fecha 4 del Turismo Carretera la ganó Santiago Mangoni de principio a fin y se quedó con el Gran Premio RUS de Concepción del Uruguay, junto al Chevrolet Camaro del Canning Motorsports. Con este triunfo Mangoni llega a su cuarta victoria y vuelve a ganar tras tres años dentro de “La máxima”. Segundo terminó Mauricio Lambiris con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición y tercero quedó Jose Manuel Urcera con el Toyota Camry del Maquin Parts.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, con Torino del Trotta Racing, abandonó a pocas vueltas para el final, terminando en el 48º puesto.

Mientras tanto, el rawsense Lucas Valle (Chevrolet Camaro) finalizó en el 43º lugar.

Mangoni y Lambiris arrancaron en primera fila por la final en Concepción, y el del Canning pudo defender el primer puesto. En la vuelta 3 Julián Santero se despistó cuando transitaba octavo. Las vueltas pasaban, no hubo movimientos entre los de adelante y Mangoni empezó a sacar ventaja vuelta a vuelta. Lambiris no pudo aprovechar las relargadas y mantuvo posición.

Una nueva relargada para la última vuelta revivió las esperanzas de Lambiris, que quiso aguantar por fuera, pero Mangoni rápidamente neutralizó todo a su antojo. Del primero hasta el séptimo llegaron como largaron en la grilla.

Mangoni festejó por primera vez en Concepción del Uruguay y consiguió su cuarta victoria en el TC. Lambiris terminó segundo y Urcera tercero. Del cuarto al décimo lugar llegaron: Otto Fritzler (4°), Agustín Canapino (5°), Jeremías Scialchi (6°), Diego Azar (7°), Marcos Landa (8°), Jorge Barrio (9°) y Jonatan Castellano (10°).

Pero luego, el uruguayo Landa fue sancionado por los comisarios deportivos, por un toque a la Dodge de Castellano, por lo que terminó 10º, quedando Castellano en el noveno lugar.

Culminada la fecha, continúa liderando Castellano con 132,5 puntos, Urcera sigue segundo con 123,5 unidades y tercero quedó Lambiris con 111 puntos. Mangoni con los 45 que sumó entre serie y final, se quedó con 91,5 puntos. La próxima fecha del TC es el 10 de mayo en Termas de Río Hondo, por la fecha 5 de la etapa regular.