El uruguayo heredó la pole ya que Marco Dianda fue sancionado y este domingo largará en Concepción del Uruguay último en su serie. Agrelo clasificó 21º.

Lambiris aprovechó la sanción a Dianda e hizo la "pole" en el TC

Marco Dianda, piloto del Dodge Challenger del Galarza Racing, se quedó este sábado con la Pole CAT del Gran Premio RUS de Concepción del Uruguay con un 1m24s833 y se convirtió en el poleman más joven de la historia del Turismo Carretera. De todas maneras, al joven de 18 años, por una sanción de la CAF, se le retiraron los tiempos y deberá largar último de su serie.

En ese contexto, la “pole” la heredó el uruguayo Mauricio Lambiris, con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición, segundo se ubicó Santiago Mangoni con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsports, y tercero quedó Nicolás Bonelli con Ford Mustang de los Hermanos Alvarez. El cuarto tiempo quedó para Otto Friztler (Mercedes Benz), mientras que quinto fue el campeón Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo clasificó 21º con su Torino del Trotta Racing, mientras que el rawsense Lucas Valle (Chevrolet Camaro del RV Racing) quedó 50º.

De esa manera, Agrelo largará este domingo en la tercera serie desde el séptimo lugar -junto al marplatense Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), mientras que Valle, lo hará en la segunda batería desde el puesto 17º.

La sanción que dictaminó la Comisión Asesora y Fiscalizadora penalizó a Dianda por maniobra peligrosa en la final de Neuquén, por lo que saldrá desde la cola de su serie, es decir 19º en la primera serie.

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Clasificación

1º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) 1’24”900/1000

2º Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a 0’006/1000

3º Nicolás Bonelli (Ford Mustang) a 0’134/1000

4º Otto Fritzler (Mercedes Benz) a 0’184/1000

5º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 0’215/1000

6º Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) a 0’243/1000

7º Matías Rossi (Toyota Camry) a 0’256/1000

8º Diego Azar (Mercedes Benz) a 0’307/1000

9º Jeremías Scialchi (Ford Mustang) a 0’329/1000

10º Julián Santero (BMW) a 0’332/1000

21º Marcelo Agrelo (Torino) a 0’703/1000

50º Lucas Valle (Chevrolet Camaro) a 1’724/1000