La 6ª fecha, que irá en horario especial por el Superclásico, tendrá como destacado a Huracán-CAI a jugarse en cancha de General Saavedra.

El Apertura A se juega este domingo a partir de las 13

Con cuatro partidos a jugarse desde las 13 por la televisación del Superclásico River-Boca, este domingo se jugará de manera parcial, la sexta fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, sobresale de la programación el partido entre Huracán y la Comisión de Actividades Infantiles, ya que el que gane, alcanzará la punta del campeonato, ahora en manos de Jorge Newbery.

El partido, que se jugará en cancha del club General Saavedra, será controlado por Diego Schooff, donde a partir de las 11, se disputará el encuentro de la categoría Reserva, como sucederá en el resto de los escenarios de juego.

El “Globo” (10 puntos) marcha en el quinto puesto y llega a este partido con un empate de sin goles ante Petroquímica, mientras que la CAI (12) resignó la punta y su invicto al caer 4-3 ante Saavedra.

La jornada del domingo tendrá también el duelo entre Deportivo Portugués (1) y Petroquímica (5), partido en el que se producirá el debut de Luis Murúa como DT del elenco “Luso”. Carlos Rujano será el encargado de impartir justicia en el estadio “José Guerreiro”.

Por su parte, el Deportivo Sarmiento (9) visitará a Próspero Palazzo (4), en partido que tendrá como árbitro a Marcelo Ugarte. Mientras que en Kilómetro 27, Argentinos Diadema buscará volver al triunfo cuando reciba a Laprida, que viene de lograr su primera victoria en el campeonato. El árbitro del partido será Carlos Quintana.

Cabe destacar que quedarán pendientes -con fecha y horarios a confirmar- los partidos Saavedra-Newbery y Unión San Martín Azcuénaga-Rada Tilly, ya que este domingo, tanto el “Lobo” como el “Aurinegro” jugarán por la tercera fecha del Torneo Provincial, ambos de visitantes.

Programa de la 6ª fecha

DOMINGO 19 (13:00 Primera – 11:00 Reserva)

- Deportivo Portugués vs Petroquímica.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Deportivo Portugués.

- Huracán vs CAI.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: General Saavedra.

- Próspero Palazzo vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Cancha: Próspero Palazzo.

- Argentinos Diadema vs Laprida.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: Argentinos Diadema.

A CONFIRMAR

- General Saavedra vs Jorge Newbery.

- USMA vs Rada Tilly.