Chubut rumbo a los Juegos de la Integración Patagónica 2026

Este sábado por la tarde inició el periplo chubutense de cara a la participación en los Juegos que tendrán lugar desde este martes al jueves 23 en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Una parte de la delegación de Chubut, partió el sábado por la tarde desde el Hotel Deportivo de Rawson, hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde será la concentración general, donde se sumarán los deportistas de esa ciudad y los de la cordillera.

Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes, junto a los gerentes Mariano Ferro (general), Darío Figueroa (deportivo), Agustín Landau (Relaciones Institucionales) y Rosa Morales (Hotel Deportivo), estuvieron en la despedida de la delegación.

Reyes valoró el esfuerzo de cada deportista por llegar a representar a la provincia en la contienda patagónica y los instó a “representar con orgullo estos colores y dejar a Chubut lo más arriba posible, siempre respetando los valores del deporte y manteniendo un comportamiento adecuado”.

La delegación concentrará este sábado por la noche en Comodoro Rivadavia y el domingo por la tarde emprenderá el viaje a las ciudades de Caleta Olivia (taekwondo y lucha), Río Gallegos (gimnasia artística, tenis y escalada), Río Grande (levantamiento olímpico, tenis de mesa y tiro con arco) y Ushuaia (bádminton).

Vale recordar que la versión 2026 de los Juegos de la Integración ya tuvo su estreno la semana pasada en Rada Tilly, donde se disputó el beach vóley.