El piloto comodorense, con Torino, se presenta este fin de semana en el autódromo entrerriano, que será sede de la 4ª fecha del Turismo Carretera.

Marcelo Agrelo corre en Concepción del Uruguay

El comodorense Marcelo Agrelo, con el Torino 5 del Trotta Racing, iniciará este sábado su participación en la 4ª fecha del Turismo Carretera, que se corre el fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

Además de Agrelo, el otro representante de la provincia que tomará parte de esta competencia será el rawsense Lucas Valle, con un Chevrolet Camaro del RV Racing.

Ambos pilotos vienen de abandonar en lo que fue la tercera fecha que se corrió en el autódromo Provincia del Neuquén, en Centenario.

Agrelo quedó 51º ya que pudo dar solo siete vueltas, mientras que Valle, apenas pudo realizar dos giros sobre el circuito patagónico.

“Nos vamos preparando para una nueva fecha de TC con el toro del @trottaracing. Vamos por un buen fin de semana”, expresó Agrelo en su página de Facebook.

La actividad del TC, categoría que confirmó 57 pilotos, arrancará en horas de la mañana con el primer y segundo entrenamiento, mientras que por la tarde, dará comienzo la clasificación.

El domingo, mientras tanto, a partir de las 14, se correrá la final a 25 vueltas o 50 minutos de duración, con transmisión de Canal 9 de Buenos Aires, y la plataforma MotorPlay.

Jonatan Castellano, que tripula un Dodge Challenger, es el líder del campeonato con 103 puntos; lo siguen José Manuel Urcera, 2° con 84.5, y Facundo Chapur, que tiene 82 unidades.

Marcelo Agrelo, por su parte, se encuentra 35º con 28,5 puntos, mientras que Lucas Valle figura 55º con 7 unidades.

Programa

SÁBADO 18

TCP | 09:25 a 09:55 - 1º Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

TCP | 10:00 a 10:30 -1º Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

Transmisión de Canal 9 y Motorplay de 11 a 13:00

TC | 11:05 a 11:25 - 1º Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

TC | 11:30 a 11:50 - 1º Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

TCP | 11:55 a 12:25 -2º Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

TCP | 12:30 a 13:00 - 2º Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

TC | 13:20 a 13:50 - 2º Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

TC | 13:55 a 14:25 -2º Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

Transmisión de Canal 9 y Motorplay de 15 a 17:00

TCP | 15:20 a 15:28 - Clasificación -1* Tercio 8 Min.

TCP | 15:33 a 15:41 - Clasificación -2* Tercio 8 Min.

TCP | 15:46 a 15:54 - Clasificación -3* Tercio 8 Min.

TC | 16:00 a 16:08 - Clasificación - 4* Cuarto 8 Min.

TC | 16:13 a 16:21 - Clasificación - 1* Cuarto 8 Min.

TC | 16:26 a 16:34 - Clasificación - 2* Cuarto 8 Min.

TC | 16:39 a 16:47 - Clasificación -3* Cuarto 8 Min.

DOMINGO 19

Transmisión de Canal 9 y Motorplay de 10 a 15:00

TCP | 10:05 - 1ª Serie, 5 Vueltas.

TCP | 10:30 - 2ª Serie, 5 Vueltas.

TC | 10:55 - 1ª Serie, 5 vueltas.

TC | 11:20 - 2ª Serie ,5 vueltas.

TC | 11:45 - 3ª Serie, 5 vueltas.

TCP | 12:55 a 13:35 - Final, 20 vueltas o 40 minutos máximo.

TC | 14:00 a 14:50 - Final, 25 vueltas o 50 minutos máximo.