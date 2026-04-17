Recibe este viernes desde las 21 al colista Argentino de Junín por la última fecha de la fase inicial de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia busca cerrar la fase regular victorioso y con la ilusión de ser el 1

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (23 triunfos y 12 derrotas) recibirá este viernes al colista Argentino de Junín (7 y 27), en el marco de la última fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21, y tendrá el arbitraje de Oscar Brítez, Fabio Alaniz y Alejandro Trías.

Cabe destacar que este encuentro, que corresponde a la 34ª jornada, tenía que haberse jugado el viernes 3 de este mes, pero se postergó ser porque la delegación juninense no pudo aterrizar en la ciudad a raíz del intenso viento.

El equipo, que dirige Pablo Favarel, que ya tiene un lugar en cuartos de final, llega a este partido con una derrota de local ante Instituto de Córdoba por 84-77, y de esa manera no pudo romper su racha histórica de diez victorias en fila, aunque sí igualó la marca lograda en la temporada 2024-2025.

Por su parte, Argentino viene de vencer de local a San Lorenzo 80-70, en un partido donde se destacó el ala pívot David Shirver, autor de 24 puntos.

Con la derrota ante “La Gloria”, ahora Gimnasia no depende de sí mismo para quedarse con el ‘1’ de la fase regular, ya que además de ganar, tiene que esperar que pierdan sus últimos juegos tanto Quimsa de Santiago del Estero como Oberá de Misiones.

“La Fusión (23-12) visitará este sábado a Independiente de Oliva, mientras que el “Celeste” recibirá el domingo a Atenas de Córdoba.

Es decir que Gimnasia conocerá su posición final recién una vez finalizada la jornada del domingo.

En caso de existir un triple empate, el “Verde” se quedará sin chances de ser el 1, aunque si Regatas Corrientes se suma a ese grupo, entonces el elenco chubutense alcanzará el objetivo por primera vez en su historia.

VICTORIA VERDE EN JUNIN

Gimnasia y Argentino se enfrentaron por la primera rueda el 20 de noviembre de 2025 en el “Fortín de las Morochas”, con victoria para el elenco chubutense por 79-64.

En ese partido, se destacó el base santafesino Emiliano Toretta, goleador del juego con 24 puntos, mientras que Martiniano Dato aportó 13 unidades.

Por el lado del elenco juninense, los mejores fueron Martín Trelles con 17 tantos y Dana Tate con 16 unidades.

Para este segundo enfrentamiento, Gimnasia seguramente salga con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

Como relevos estarán Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Kenneth Horton, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala y Natalio Santacroce.

Argentino, mientras tanto, que marcha en el último puesto y está condenado a jugar para no descender, podría arrancar de la siguiente manera: Jeremías Sandrini, Martino Caporaletti, Dylan Smith, David Shriver y Lathaniel Bastian.

Mientras que en el banco se sustitutos podrían estar: Martín Trelles, Santiago Bilbao, Piero Di Prinzio, Dylan Pérez, Franco Capelli, Nicolás Schettino y Francisco Suárez.

Ya no cuenta por indisciplina con el escolta Dana Tate -quien era el goleador del equipo-, ni con Xavier Reyes -ex Gimnasia-. Encima perdió por lesión al base Ramiro Frontera, y además, el pívot Fernando Podestá no está al cien por ciento.

Un dato para tener en cuenta es que en 57 partidos, Gimnasia se impuso en 43 ocasiones, mientras que Argentino lo hizo en 14.

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Mientras tanto, desde las 17, se jugará el partido por la Liga Próximo entre los elencos juveniles de ambos clubes. Gimnasia viene de caer en suplementario ante Instituto de Córdoba y así sufrió la 21ª caída en la temporada.

El elenco, que dirige Gustavo Sapochnik, se encuentra 12º en la tabla con 14 triunfos y 21 derrotas, mientras que Argentino, marcha penúltimo con 9 victorias y 25 caídas.