Los Juegos Para Epade "Chubut 2026" tuvieron su punto final

Concluyó en Comodoro Rivadavia y Rawson, la contienda patagónica de deporte adaptado que dejó a Chubut en el quinto lugar en la tabla general y tercero en la sumatoria de medallas.

La VII edición de los Juegos Para Epade llegó a su fin este jueves en Comodoro Rivadavia y Rawson. El evento, organizado por Chubut Deportes, contó con la participación de 350 deportistas con discapacidad de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Una gran semana de competencia deportiva y confraternidad se vivió en cada uno de los escenarios dispuestos para el desarrollo de las disciplinas de básquet 3x3, boccia, natación adaptada y atletismo adaptado.

El evento patagónico tuvo como ganador a la provincia de Río Negro, con un total de 43 puntos, mientras que nuestra delegación finalizó en el quinto lugar, con 30pts. El podio lo completaron Neuquén (37) y La Pampa (37), mientras que Santa Cruz ocupó el cuarto lugar (33pts) y Tierra del Fuego (30pts) el sexto.

El acto de cierre se desarrolló por la tarde en el Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia y estuvo encabezado por el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el intendente local, Othar Macharashvili y el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes.

UNA COMUNIDAD HERMANADA A TRAVES DEL DEPORTE

Al respecto, Torres destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio “para sostener un programa que durante mucho tiempo se había dejado de hacer y no contaba con presupuesto”, y remarcó que “hoy demostramos que, incluso en un contexto económico complejo, es posible llevar adelante estos Juegos si lo hacemos entre todos, sin mezquindades y con el acompañamiento de las familias”.

“Este es uno de los programas que más nos enorgullece, porque representa inclusión. En un momento donde hay menos recursos nacionales, vemos cómo el sector privado, la Provincia, los municipios, las familias y los clubes de barrio acompañan. Eso habla de una comunidad hermanada que entiende la importancia del deporte”, señaló el gobernador.

Asimismo, ratificó que “más allá de la competencia, el objetivo más importante es formar mejores personas”.

Por su parte, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, destacó que “el objetivo está cumplido tras mucho esfuerzo de todos, principalmente de los chicos que participaron con un gran sentido de pertenencia hacia sus provincias”.

En ese marco, valoró la organización del evento y expresó: “Saludamos a cada una de las provincias que participaron. Este es el comienzo de cosas muy buenas que vienen a futuro”.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, resaltó que “desde hace mucho tiempo trabajamos para fortalecer el deporte en la Patagonia”, y aseguró que “junto al Gobernador vamos a seguir generando espacios que jerarquicen la actividad deportiva”.

En lo estrictamente deportivo, este jueves por la mañana se realizaron las últimas pruebas de natación y atletismo en Comodoro Rivadavia y se diputaron los juegos finales de básquet sobre silla de ruedas y boccia, en Rawson.

Como dato a destacar, en el medallero general Chubut finalizó en tercer lugar, con un total de 76 preseas (42 oros, 22 platas y 12 bronces). En este rubro, Rio Negro fue el mejor con 105 medallas (77 oros, 16 plata y 12 bronces) y La Pampa fue segundo, con 80 (47 oros, 26 pata y 7 bronces).

Repasando las actuaciones chubutenses por deporte, Chubut terminó en el tercer puesto en atletismo masculino y también subió al podio en básquet sobre silla de ruedas.

Los seleccionados de natación de Chubut finalizaron su participación en el cuarto lugar en ambas ramas, mientras que el atletismo femenino y el equipo de boccia fueron quintos.

De este modo concluyó la VII edición del encuentro deportivo patagónico para personas con discapacidad, evento que reúne a las provincias de la región bajo los valores del deporte inclusivo. La versión 2027 aún no tiene sede definida, aunque se sabe que será en una de las provincias del norte patagónico.