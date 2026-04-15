Se inauguró una nueva edición de los Juegos PARAEPADE

Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Rawson son las sedes del evento que promueve la participación, el desarrollo competitivo y la visibilidad del deporte para personas con discapacidad de toda la Patagonia.

En las instalaciones del Club Huergo, el intendente Othar Macharashvili, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli, encabezaron este martes el acto de inauguración de la XVII edición de los Juegos Para EPADE, el encuentro deportivo patagónico para personas con discapacidad que reúne a las provincias de la región bajo los valores del deporte inclusivo.

Con la participación de unos 350 competidores, Chubut se configura como sede de los Juegos PARAEPADE. Las competencias se extenderán hasta el viernes 17 en las ciudades de Rawson, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, donde se disputarán las disciplinas adaptadas de atletismo, natación y beach vóley.

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Después de la presentación de cada una de las delegaciones y el recibimiento de las banderas de ceremonias del país y de cada una de las provincias participantes, el intendente señaló que “es digno de destacar el trabajo que han realizado todos ustedes para llegar hoy acá y ser parte de estos juegos que se vienen haciendo hace muchos años”.

Asimismo, el mandatario agradeció a los padres y todas las familias “que sostienen a estos deportistas y a esta actividad que hacen desde hace muchísimos años; que confían en sus entrenadores y en todos los que hacemos el deporte porque lo sentimos y estamos convencidos de que es fundamental atender estas disciplinas”.

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Por otro lado, Macharashvili se refirió a los espacios físicos para el deporte e indicó que se avanza en la puesta en marcha de una nueva pileta olímpica en la ciudad “para que estos juegos y todos los eventos que se hagan en la Patagonia, tengan una pileta olímpica como corresponde; debemos tener la mejor infraestructura para que nuestra gente pueda desarrollar el deporte como debe ser”.

Finalmente, el intendente recalcó que el deporte une a todos, al puntualizar que “tenemos una sola política que es el deporte inclusivo, de alto rendimiento como lo hacen ustedes, por lo que estoy orgulloso de ser parte de esta familia del deporte patagónico. Sigamos trabajando de la misma forma unidos por y para ustedes, y para el deporte de muchos otros chicos más que quieren venir a estar con ustedes”.