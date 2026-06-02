Jorge Luis Altuna, Kevin Purtscher y Enrique Pritchard dominaron en los torneos de FBI

Arrancaron como líderes en el comienzo de los torneos de la modalidad FBI en el Círculo de Caza Mayor General Lagos.

Durante una soleada y apacible mañana y tarde del último sábado, en un marco que superó los 20 participantes totales, comenzó una serie de torneos de la popular disciplina FBI.

Los ganadores de esta primera fecha fueron Jorge Luis Altuna en división Pistolas Miras Holográficas, Kevin Purtscher en Pistola Miras Abiertas y Enrique Pritchard en Revólver.

Con cuarenta disparos totales distribuidos en 8 series despertaba la curiosidad sobre quién de los participantes se iba a adaptar mejor. En la categoría de Pistolas fue dividida en dos: Miras Abiertas y Holográficas (optics) donde concurrieron 19 deportistas y solo dos de ellos lograron los 40 impactos en los blancos. Jorge Luis Altuna y Luis Martínez quedaron en la punta, siendo Altuna el ganador por la sumatoria de puntos. Apenas por abajo se ubicó Javier Gaitán con 38 impactos, seguido muy de cerca por Carlos Relly y Jorge Altuna (P), ambos con 35 impactos.

jorge luis altuna11

Por el lado de las Pistolas con miras tradicionales, Kevin Purtscher y Enrique Pritchard anduvieron muy parejos, definiéndose por puntos a ese empate técnico de 39 impactos para cada uno. Franco Rivero estuvo muy cerca con 38, seguido por un grupo numeroso con 37 impactos conformado por Darío Vázquez, Erito Dos Santos, Sergio Carreño y Aldo Chinni.

Un poco más abajo en las posiciones quedó José Barbetta con 36 impactos, seguido por Marcos Fernández, Benjamín Cusumano, Eduardo Curi, Fabián Nadini, Javier Schmeisser y Alejandro Lucero, todos con gran entusiasmo pero con una ansiedad que deberán controlar para las próximas ediciones.

kevin purtscher3

Por el lado de los revólveres la participación no fue tan abundante pero igual se vieron lindos ejemplares de Smith & Wesson, Manurhin y Taurus.

Enrique Pritchard obtuvo la nada despreciable suma de 37 impactos, posición que se definió su favor por sobre los 30 impactos de Jorge Altuna (P). Un poco más atrás se ubicó también con 30 impactos, Javier Gaitán.

Así fue como esta vieja modalidad de los agentes del FBI ahora se transformó en una disciplina civil de alta competencia pero apta para todos los legales tenedores de pistolas semiautomáticas y revólveres de grueso calibre.

De esta manera el Círculo de Caza vuelve al ruedo con el FBI con una serie de torneos 2026, ampliando el espectro deportivo del tiro comodorense que podrá participar en esta popular disciplina que ha llegado para quedarse.

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POSICIONES FINALES DEL PRIMER TORNEO FBI 2026

DIVISION PISTOLA MIRAS ABIERTAS

1º Kevin Purtscher 39 impactos / 172 puntos

2º Enrique Pritchard 39 / 161

3º Franco Rivero 38 / 149

4º Darío Vázquez 37 / 159

5º Erito Dos Santos 37 / 158

6º Sergio Carreño 37 / 154

7º Aldo Chinni 37 / 153

8º José Barbetta 36 / 171

9º Marcos Fernández 35 / 145

10º Benjamín Cusumano 22 / 86

11º Eduardo Curi 16 / 58

12º Fabián Nadini 12 / 44

13º Javier Schmeisser 6 / 17

14º Lucero Alejandro 3 / 15

DIVISION PISTOLA MIRAS HOLOGRAFICAS (Optics)

1º Jorge Luis Altuna 40 impactos / 185 puntos

2º Luis Martínez 40 / 176

3º Javier Gaitán 38 / 169

4º Carlos Relly 35 / 157

5º Jorge Altuna (P) 35 / 150

DIVISION REVOLVER

1º Enrique Pritchard 37 impactos / 166 puntos

2º Jorge Altuna (P) 30 / 120

3º Javier Gaitán 30 / 110

4º Eduardo Curi 7/ 24

5º Fabián Nadini - /-