Se desarrolló la segunda y penúltima jornada de competencias organizadas por Chubut Deportes en Comodoro Rivadavia y Rawson. El jueves finaliza el evento, con la coronación de los campeones por disciplinas y de la general.

Tiempo de definiciones en los Juegos Para Epade de Chubut

Tras dos maratónicas jornadas deportivas, los VII Juegos Para Epade que organiza la provincia del Chubut, a través de Chubut Deportes, van llegando a su fin.

Este miércoles se desarrolló la segunda y penúltima jornada de competencias en las sedes de Comodoro Rivadavia y Rawson y ya se van perfilando los candidatos al podio que se conocerán el jueves por la tarde, tanto por disciplinas como en la general.

SUMANDO PODIOS

La delegación de Chubut, en tanto, sumó una nueva jornada con buena cosecha de medallas en los deportes individuales.

En la pista de Soldado Sintético de Comodoro Rivadavia hubo doble jornada atlética, que inició pasada las 8 de la mañana y finalizó cerca de las 20, con buena cosecha de medallas para Chubut.

En la rama femenina, el único podio del día lo logró Giuliana Ada Luz Puca, quien se quedó con el oro en 200 metros libres.

En la rama masculina, en los 200 metros libres hicieron podio (cada uno en su categoría) Dylan Vega (oro), Axel Rocco López (oro), Agustín Pérez Chela (plata), Claudio Vázquez (plata), Daniel Torres (bronce), Santino Tenorio (plata) y Abraham Ruiz Quiroga (oro).

Santino Tenorio también se quedó con una medalla de plata en lanzamiento de la bala, Gaspar Carpio con el bronce en jabalina, Alexis Ramos oro también en jabalina y Axel Rocco López, oro en salto en largo.

Por último, en las pruebas de 400 metros, Agustín Pérez Chela logró el oro, Claudio Velázquez la de plata y Robinson René fuentes el bronce.

Por la tarde, en la pileta Club Huergo se desarrollaron las pruebas de natación correspondientes a este segundo día de actividad, con varios podios chubutenses.

En 50 metros libres: Valentina osaran (oro), Estefanía Flandes (oro), Gustavo López (bronce) y Joaquín Fernández Garate (oro).

En 50 espalda: Melisa Gutiérrez (oro), Valentina Osarán (oro), Gustavo López (plata) y Joaquín Fernández Garate (oro).

En 50 mariposa: Estefanía Flandes (oro) y Joel Ullúa Duran (oro).

En 50 pecho: Valentina osarán (oro), Melisa Gutiérrez (oro) y Joel Ullúa Duran (oro).

En 100 libres: Valentina Osarán (oro), Estefanía Flandes (oro), Melisa Gutiérrez (plata), y Joaquín Fernández Garate (oro).

En 100 espalda: Estefanía Flandes (oro) y Joaquín Fernández Garate (oro).

En 100 pecho: Joel Ullúa Duran oro.

SIGUE LA ACCIÓN DEL 3X3 EN RAWSON

Este miércoles continuó la competencia del básquet 3x3 en Rawson, de la VII edición de los Juegos Para Epade Chubut 2026.

La actividad, que tiene como sede el Gimnasio “Don Luis González” de Germinal, comenzó por la mañana con un nuevo triunfo de Río Negro, candidato al título, sobre La Pampa, por 10 a 7.

Luego fue el momento de Chubut y el conjunto local obtuvo una clara victoria sobre Neuquén, por 12 a 6, sumando su primera alegría en el certamen.

Tras el break, donde los equipos compartieron el almuerzo en el Hotel Deportivo, los rionegrinos sumaron su tercera victoria tras superar a los neuquinos, por 13 a 8.

Por último, los chubutenses no pudieron ante los pampeanos y perdieron por 10 a 6.

Este jueves, la actividad se abrirá desde las 9.30hs con la primera semifinal entre Río Negro (1°) y Neuquén (4°) y luego se jugará la otra semi entre La Pampa (2°) y Chubut (3°).

Posteriormente será el momento del partido por el 3° y 4° puesto y el cierre con la final para definir al campeón de los Para Epade 2026.

SE VIENEN LAS DEFINICIONES EN BOCCIA

Continuó este miércoles la actividad de la fase de grupos de la disciplina boccia, en el Complejo de Escuelas Especiales de Rawson, en sus dos categorías.

En BC 1, para participantes sin rampa, Salvador Schenonne (Ch) sumó una victoria 3 a 2 sobre Allende Lara (Santa Cruz), pero luego cayó con Andrade (Río Negro) por 4 a 2 y con Figueroa (Río Negro) por 9 a 2, quedando en el cuarto lugar de la clasificación.

En las posiciones finales, en primer puesto quedó Allende Lara (SC), segundo lugar para Andrade (RN), tercer puesto para Figueroa (RN) y cuarto lugar para Schenonne (Ch).

Por su parte, en la categoría BC3, participantes con rampa, en la Zona A el chubutense Nahuel Obredor cayó con Cornejo Laos de La Pampa y luego tampoco pudo con Temporale de Neuquén y quedó eliminado. El pampeano (1°) y el neuquino (2°) clasificaron a semifinales.

Y en la Zona B, Gómez de Santa Cruz continuó con su buen andar para clasificar primero tras ganarle al pampeano Pidone Belcher y luego al neuquino Contreras, que pasó a semis en segundo lugar.

De esta manera, este jueves ya no habrá chubutenses en acción. La actividad continuará con las semifinales en BC3, tercer puesto y la final. Posteriormente se realizará la premiación.

JORNADA FINAL Y CIERRE

El jueves por la mañana se desarrollará la última etapa competitiva en todas las disciplinas, tanto en Rawson como en Comodoro Rivadavia.

Y luego del almuerzo final, se prevén los actos de coronación y cierre, en ambas sedes, donde se premiará a los campeones por disciplina y de la tabla general por provincias, con lo que concluirá el evento patagónico y cada delegación emprenderá sus viajes de regreso a casa.

El acto de cierre en Comodoro Rivadavia será en el Club Huergo, mientras que en Rawson será en el Complejo de Escuelas Especiales.