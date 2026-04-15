Visita histórica del Grand Master Choi Jung Hwa

El referente internacional del taekwondo e hijo del creador de la disciplina, llegó a Comodoro Rivadavia para brindar una masterclass destinada a deportistas de la ciudad.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, recibió en su despacho al Gran Master Choi Jung Hwa, referente internacional del taekwondo e hijo del creador de la disciplina, en el marco de su visita a la ciudad donde brindará una masterclass destinada a deportistas de la ciudad.

El encuentro contó también con la participación del director general de Deportes del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Martín Gurisich, y se desarrolló como antesala de una jornada que quedará marcada como un hecho histórico para el deporte de la ciudad y la región.

Durante la reunión, el intendente destacó la importancia de este tipo de visitas para el crecimiento del deporte comodorense y el fortalecimiento de los vínculos internacionales. “La presencia de Choi Jung Hwa en Comodoro Rivadavia, en el marco de su primera visita a la Patagonia -aunque ya ha estado anteriormente en el país-, pone de manifiesto el nivel alcanzado por el taekwondo en la ciudad”, expresó el jefe comunal.

Por su parte Gurisich, señaló que la disciplina atraviesa un momento de crecimiento sostenido a nivel local, al decir que “el taekwondo es una de las artes marciales que más se ha desarrollado en Comodoro, con una fuerte presencia en distintos barrios y una importante cantidad de practicantes. Hoy, alrededor de 150 deportistas forman parte de esta disciplina en la ciudad”.

En relación a la capacitación, explicó que “contar con una masterclass dictada por el hijo del creador del taekwondo es una oportunidad única para nuestros deportistas. No solo es un hecho histórico, sino también una instancia de aprendizaje que va a dejar herramientas para seguir creciendo”.

La masterclass se llevará a cabo este miércoles, en la cancha principal del Club de Jerárquicos, en el marco de una gira que el Gran Master realiza por distintos puntos del país, siendo esta su primera visita al sur argentino.