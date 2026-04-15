Se viene el Open Lotus Patagonia de Taekwondo ITF

Se realizará el 26 de abril en el gimnasio municipal 4, donde se congregarán alrededor de 300 competidores de toda la región y de Buenos Aires.

El profesor Tadeo Carrazana (IV Dan), el domingo 26 de abril estará realizando la primera edición del Torneo Open Lotus Patagonia 2026 en Comodoro Rivadavia. El certamen de taekwondo ITF tendrá lugar en instalaciones del gimnasio municipal 4 de Km 8, con unos 300 competidores.

“Si bien he realizado eventos abiertos de artes marciales en años anteriores, volví a organizar una competencia esta vez solo para escuelas de taekwondo ITF, con el apoyo y la fiscalización de la directora de Lotus Master, Noelia Ferraro (VII Dan). Varias escuelas ya confirmaron su presencia”, adelantó Carranza.

Entre los participantes estarán: Lotus Buenos Aires, a cargo de Noelia Ferraro y Silvio Gamboa; Yeon Kot, Buenos Aires, de Evelyn Pérez Lindo; Grupo Tae Kwon Do Patagonia que tiene como referente al comodorense Orlando Velásquez; Red Group liderado por Juan Millatureo; Tap Team que llegará de Caleta Olivia con el profesor Fernando Tapia, también acompañado por TAP Team Las Heras a cargo de Antonella Paine y Tap Team Comodoro Rivadavia con Rocío Aguila como referente.

“El torneo se va a llevar adelante el domingo 26 de abril a partir de las 9:00 con las categorías infantiles, y estimamos a las 16:00 van a estar comenzando a competir las categorías cinturones negros. En esta ocasión, la competencia va a ser de lucha, formas, lucha preestablecida, equipos, rotura de poder y técnicas especiales. Estas últimas dos modalidades son novedad en la ciudad, ya que por lo general se compite en estas modalidades en eventos nacionales e internacionales debido a que se requieren de máquinas adaptadas, especiales. Así que va a ser un gran espectáculo digno de disfrutar”, expresó el profesor.

SE ESPERA LA PRESENCIA DE UNOS 300 COMPETIDORES

También confirmaron su participación el Instituto Formativo de Taekwondo de Antonio Delgado; el Team Malva de Valeria Maldonado; Grupo Sur, ahora a cargo en Comodoro por Ada Olivares; ITA Patagonia que tiene como referente a Jorge Guenchur, mientras el Team Wolf hará lo propio junto al profesor Emilio Nievas.

Entre los confirmados también se destacan: Escuela Rodolfo Nacer con Juan Franco Cardoso; Team Rivera de Pico Truncado junto a Héctor Rivera; el Centro Truncadense de Taekwondo a cargo de Marta Vidal; el Centro Educativo local con la profesora Leticia Sáez; el Centro Educativo de Jonathan González; el Centro Educativo a cargo de Fabiana Díaz González.

Además de Pico Truncado, confirmó su participación Fénix Sur, escuela que tiene como referente a Mario Godoy; de Puerto Deseado arribará la Escuela de Walter Alvarez junto a Cain Alvarez; Team Moresco liderado por Rubén Moresco; además del reconocido profesor Sergio Oyarzo junto a sus integrantes de la Asociación Austral.

Por último, Carranza, titular de la Academia Lotus Patagonia, aseguró: “estimamos llegar a los 300 competidores, tenemos confirmada una delegación de Buenos Aires y Tierra del Fuego con 44 competidores. También están confirmados Team Reinoso a cargo de Hugo Reinoso; el Grupo La 40 de Trelew con Héctor Richard; Don San Trelew con Santiago Herllein, de igual forma estarán los competidores de Unión Taekwondo Patagonia de Puerto Deseado con Juan María Spotorno, mientras el Team Millatureo estará con sus competidores con el profesor Luis Millatureo”.