Prometedor debut chubutense en los Para Epade "Chubut 2026"

La delegación provincial sumó varias medallas en el primer día de actividades en las sedes de Comodoro Rivadavia y Rawson.

Este martes en horas de la tarde, inició formalmente en las localidades de Comodoro Rivadavia y Rawson, la VII edición de los Juegos Para Epade, que organiza Chubut Deportes en conjunto con el Ente Patagónico del Deporte.

El evento, que se extenderá hasta el jueves, está destinado a deportistas con discapacidad de entre 12 y 25 años, de las provincias patagónicas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa) y contempla las disciplinas de atletismo adaptado, natación adaptada, boccia y básquet sobre silla de ruedas.

PRIMERAS MEDALLAS

En Comodoro Rivadavia se desarrollaron las primeras pruebas de atletismo y de natación, donde varios atletas chubutenses se destacaron y lograron los primeros podios para Chubut.

La competencia atlética inició durante las primeras horas de la tarde, en la pista de Soldado Sintético de Kilómetro 4 y en la rama femenina, en la prueba de lanzamiento de la jabalina, Antonella Monteros logró la primera medalla de oro para Chubut y Yanina Mena, alcanzó la presea de plata.

En 100 metros llanos, Antonella Monteros volvió a subir al podio para colgarse la medalla de bronce.

Por el lado de los varones, en lanzamiento de bala, Gaspar Carpio se llevó la medalla de bronce. Luego, en 100 metros llanos, Daniel Torres también logró un bronce, Abraham Ruiz Quiroga se llevó la medalla de plata y Yamil Gutiérrez otro bronce, en sus respectivas categorías.

Los últimos podios del día se dieron en lanzamiento de la bala, donde Robinson Fuentes se quedó con el tercer puesto y la medalla de bronce y en salto en largo, prueba en la cual Eduardo Jones alcanzó también la presea de bronce.

Este miércoles, la actividad se desarrollará en doble jornada, iniciando a las 8 y extendiéndose hasta las 18, aproximadamente.

En el Club Ingeniero Huergo se desarrollaron las primeras pruebas de natación, donde Chubut también logró varias medallas en el debut y las repasamos a continuación:

En 50 metros pecho, Melisa Gutiérrez (plata), Gustavo López (bronce), Valentina Osarán (bronce), Elías Sabatini (bronce), Joel Ullúa (oro).

En 100 metros libres, Estefanía Flandes (oro), Melisa Gutiérrez (plata), Yazmín Cayumán (bronce), Elías Sabatini (bronce) y Joaquín Fernández Garate (oro).

En 100 espalda, Estefanía Flandes (oro) y Joel Ullúa (oro).

Por último, en la prueba de 4x25 libres, el equipo de Chubut sumó una medalla de plata.

Luego del acto inaugural desarrollado en horas del mediodía, el cual contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes Milton Reyes, este martes por la tarde dio inicio la competencia en Rawson, donde se desarrollan las disciplinas de boccia y básquet 3x3 sobre silla de ruedas.

La actividad de la pelota naranja, que tiene como sede el gimnasio “Don Luis González” del Club Atlético Germinal, se abrió con el triunfo del seleccionado de La Pampa sobre su par de Neuquén, por un claro 9 a 4.

Posteriormente fue el debut de elenco chubutense, que pese a estar siempre en partido, terminó cayendo contra Río Negro, por 9 a 7.

Este miércoles, la actividad continuará desde las 9:30 con el choque entre los ganadores y luego Chubut se medirá ante los neuquinos, donde ambos buscarán su primera alegría.

Este martes también comenzó la actividad de la disciplina boccia en el Complejo de Escuelas Especiales, en dos categorías.

En BC 1, para participantes sin rampa, Salvador Schenonne de Chubut venció en su debut a Allenda Lara, de Santa Cruz, por 3 a 2. Y Andrade, de Río Negro, superó a Figueroa, también rionegrino, por 11 a 3.

En BC3 (con rampa), Cornejo Laos de La Pampa le ganó 13 a 0 a Temporale, de Neuquén, en la Zona A, donde quedó libre Nahuel Obredor de Chubut.

Y en la Zona B, Gómez de Santa Cruz derrotó 9 a 0 a Contreras de Neuquén, y quedó libre Pidone Belcher de La Pampa.

Este miércoles, desde las 9hs, continuará la actividad. Luego habrá juegos a las 10.30, 13.30 y 15hs.

APERTURAS A TODO COLOR

El presidente de Chubut Deportes estuvo presente en los dos actos inaugurales dispuestos para las dos sedes de estos Juegos Para Epade en Chubut.

En el Complejo Escuelas Especiales de Rawson, se llevó a cabo este martes al mediodía el acto de apertura para dar inicio al certamen en la capital provincial. La misma contó con la participación de todas las delegaciones y de los gerentes de Chubut Deportes Federico Landau (Legales) y Rosa Morales (Hotel Deportivo).

Milton Reyes expresó en la apertura: "En esta actividad hay que hacer cosas concretas, se tiene que saber y no se puede improvisar, es fundamental tener a los mejores profesionales y cada una de las provincias patagónicas lo tiene. La decisión política de cada una de las provincias para que esto pueda pasar es fundamental y en nuestro caso, la bajada de línea de nuestro gobernador 'Nacho' Torres que siempre apuesta al deporte y la inclusión".

"Les brindamos con mucho amor nuestras instalaciones como el Hotel Deportivo, los espacios donde se va a competir, agradecer a los directivos de este complejo y del Club Germinal, a cada uno de nuestros empleados que vienen trabajando hace tiempo, esto lleva mucha logística y seriedad, fundamentalmente queremos que lo puedan disfrutar y disfruten de nuestra provincia. Con pequeños gestos vamos demostrando lo importante que es trabajar en conjunto", agregó.

Por último, Reyes le dejó un agradecimiento especial “a Neuquén, que nos trajo una silla de ruedas para que este año la pueda utilizar un deportista de Chubut. El deporte es la puerta abierta para estas buenas noticias porque nosotros trabajamos por los deportistas".

En tanto en horas de la noche, en el Club Huergo de Comodoro se realizó la inauguración de la sede petrolera, también con la presencia del máximo dirigente del deporte de Chubut, quien estuvo acompañado por el intendente municipal Othar Macharashvili, los gerentes de Chubut Deportes Mariano Ferro (General), Darío Figueroa (Deportivo), Agustín Landau (Relaciones Institucionales) y la profesora Alejandra Ibrahim (integrante del Directorio del ente), entre otras autoridades municipales y regionales.

En ambas ceremonias, se llevó a cabo el encendido de la antorcha olímpica, que deja formalmente inaugurados los presentes Juegos Para Epade “Chubut 2026”.