El básquetbol femenino terminó con su concentración en Comodoro y Rada Tilly

El preseleccionado chubutense trabajó entre el martes y este jueves en Federación Deportiva y en Náutico Rada Tilly.

Entre el último martes y este jueves a la mañana, en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, se llevó a cabo la primera concentración general para el preseleccionado de básquet femenino, que se prepara para lo que será la participación en los Juegos Epade, que se llevarán a cabo del 17 al 23 de mayo en Viedma, provincia de Río Negro.

Después de varios encuentros evaluativos que se realizaron de manera sectorizada para evaluar jugadoras de distintos puntos de la provincia, se desarrolló el primer encuentro general, con 21 jugadoras de equipos de toda la provincia, quienes trabajaron bajo las órdenes de la entrenadora Laura Villagrán, la asistente Belkis Echegaray y la preparadora física Agustina Ochoa.

Las prácticas se desarrollaron en instalaciones de Náutico Rada Tilly y en el gimnasio Diego Simón del club Federación Deportiva. Hubo doble turno el martes y miércoles y un último ensayo el jueves por la mañana.

Finalizada la primera concentración, el cuerpo técnico junto a los coordinadores de la disciplina en Chubut Deportes, Nicolás de los Santos y Sebastián Borchuk, se abocarán a organizar una nueva semana de trabajo, la cual está prevista para fin de mes e incluiría un viaje a Bahía Blanca, para jugar una serie de encuentros amistosos. Tras esa gira, se realizará el corte definitivo para confirmar el plantel de 12 jugadoras que viajará a la cita patagónica.

Desde Chubut Deportes se agradece a los clubes Federación Deportiva y Náutico Rada Tilly, que cedieron sus instalaciones para llevar adelante las prácticas; y a Comodoro Deportes, que dispuso el Hotel Deportivo para el alojamiento y el Club Huergo, donde fue la alimentación del plantel.