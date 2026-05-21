Chubut pelea arriba en el cierre de los Juegos Epade

Pasó el penúltimo día de competencias en la contienda regional y la provincia va por el podio.

Este jueves se llevó adelante el cuarto y penúltimo día de competencias en la XIX edición de los Juegos Epade, organizados por el Ente Patagónico del Deporte y que tiene como sedes a las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Con una jornada por disputar, Chubut pelea por el podio general y disputará al menos tres finales en los deportes por equipos.

EL ATLETISMO CERCA DE CORONAR

El equipo chubutense de atletismo sigue imparable en Neuquén, sumando medallas y posicionado para ser campeón en ambas ramas

En cuanto a las medallas, este jueves fue otro productivo día para la delegación, que conquistó otras seis preseas. Benjamín Gueche se llevó la plata en lanzamiento de jabalina, Aymin Gallardo fue oro en hexatlón, Aitana Dzikowicki Di Aníbal logró el bronce en lanzamiento de disco, Zaira Mora también hizo bronce en lanzamiento de bala y Kanan St Fort Laurent fue plata en 2400 metros. En el final de la jornada, la posta masculina de 4x100, se llevó la medalla de oro para cerrar otra jornada inolvidable.

En la sumatoria general de puntos del atletismo, Chubut es líder en la rama femenina, con 165 unidades y segundo se encuentra Tierra del Fuego, con 146. En varones, Chubut también lidera con 146, seguido también por Tierra del Fuego, con 129. El viernes se desarrollarán las pruebas finales y Chubut apunta a lo más alto del podio.

POR EL ORO

Los deportes por equipo disputaron las etapas de semifinales en las distintas sedes. De ocho semifinales posibles, Chubut estuvo presente en siete y en tres de ellas, se logró el pase a la final.

En Viedma, el fútbol masculino dio la primera alegría de la jornada. Tras igualar 0-0 ante Neuquén en el tiempo regular, el elenco de Mauro Villegas y Juan Pablo Petronio se impuso en la definición por penales por 5-4, logrando el pase a la final. Este viernes disputará el título ante Río Negro, que superó a La Pampa también por penales (3-2), tras igualar en 0. El duelo por el título se jugará desde las 14, en cancha de Sol de Mayo.

El handball de Chubut sigue haciendo historia en Neuquén. En el debut de la disciplina en los juegos Epade, ambos planteles de Chubut disputarán la final del torneo.

En su semifinal, el plantel masculino venció 24-21 a Río Negro en un duro encuentro y el viernes irá por el oro ante Neuquén, que venció a La Pampa 28-20. La final se disputará desde las 15 en el Estadio Ruca Che.

También festejó el seleccionado femenino, que superó 28-25 a La Pampa y también jugará la final. Será ante Río Negro que se impuso ante Santa Cruz por 27-17. La definición será a las 13:30, también en Ruca Che.

El vóley femenino al cierre del día buscaba ser el cuarto finalista chubutense, en el duelo frente a Neuquén en polideportivo Butalo. La otra semifinal la disputaban Río Negro y La Pampa. El cruce por el tercer puesto está programado para las 11 del viernes y la final, mientras que la final será a las 15.

EN BUSCA DEL PODIO

En la etapa de semifinales desarrollada este jueves, hubo otros tres seleccionados que no pudieron avanzar a la final, sin embargo, tendrán la chance de sumar puntos importantes e ir por el bronce.

En Viedma el equipo femenino de fútbol no pudo ante su par de Río Negro, en el duelo que otorgaba un cupo para la final del viernes. A pesar de la entrega de las chicas, no pudieron ante las locales que lograron la victoria merecidamente por 1-0. Sin embargo, el equipo dirigido por Daniel “Chaca” Pérez tendrá este viernes la chance importante de cerrar el torneo subiéndose al podio. Enfrentará a La Pampa desde las 13 en cancha del club Villa Congreso. La final la jugarán Río Negro y Neuquén.

Tampoco pudo acceder a la definición del torneo el básquet femenino, que también tuvo un duro cruce ante las locales, el cual se definió en los últimos minutos. Finalmente fue triunfo de las rionegrinas por 55-50 y las chubutenses jugarán por el tercer puesto, el viernes a las 12:30, ante el perdedor del duelo entre Neuquén y Santa Cruz, que jugaban en último turno.

La misma suerte corrió el vóley masculino en Santa Rosa, que cayó ante Río Negro por 3-1 y tendrá que disputar el juego por el tercer puesto. El rival saldrá de Neuquén o La Pampa, que dirimían la otra semifinal al cierre de la jornada y el encuentro se jugará a las 9, en el Colegio Belgrano.

El equipo de ciclismo de montaña disputó en el autódromo de Toay, la etapa de Cross Country Olímpico. Un desperfecto mecánico en la prueba masculina, dejó a los varones fuera de la pelea de los puntos importantes de esta jornada, bajando al segundo lugar general. En tanto el equipo femenino finalizó en el tercer lugar y de ese modo, logró afianzar esa misma posición en la tabla de puntos general. El viernes culmina el certamen con la prueba de relevos por equipos.

FIN DE LA PARTICIPACION

En la ciudad de Santa Rosa concluyó la competencia para la disciplina de judo, con el torneo por equipos llevado adelante en la Escuela 95. El equipo femenino logró un muy meritorio segundo puesto, llevándose la medalla de plata. Nuestra delegación ocupó el cuarto lugar en la sumatoria general de puntos en la rama femenina y el quinto en la masculina.

Por último, el básquet masculino cerró su participación en el quinto lugar, al vencer cómodamente a Tierra del Fuego por 85-25.

Este viernes será la jornada final, en la cual se determinarán los campeones en cada disciplina y en la sumatoria general y Chubut, va por todo.