Los Epade entran en la etapa decisiva

Pasó la tercera jornada de competencias y Chubut sigue siendo protagonista en la contienda patagónica, con grandes expectativas de cara al cierre.

Este miércoles se concretó la tercera y antepenúltima jornada de competencias de los XIX Juegos Epade en las cuatro sedes de Neuquén, Viedma y Santa Rosa, donde comenzaron a definirse los candidatos en cada una de las disciplinas.

El atletismo de Chubut volvió a demostrar su altísimo nivel en Neuquén, afianzándose entre los mejores de la Patagonia en esta disciplina, al sumar otras seis medallas.

Valentino Bonelli, se subió una vez más a lo más alto del podio, en este caso, al ganar el oro en la prueba de 200 metros llanos. Lo propio hizo Maia Monín, quien se adjudicó la prueba de 2400 metros.

Además, en los 2400 metros masculinos, Kanan St Fort Laurent se quedó también con el segundo lugar y la medalla plateada.

También hubo medallas de plata en salto en alto, de la mano de Benjamín Di Aníbal y en lanzamiento de la jabalina, con Tobías Gueche Fernández.

La ultima presea del día la consiguió Aitana Dzikowicki Di Aníbal, quien finalizó tercera en lanzamiento de disco y se aseguró el bronce.

Terminada la tercera jornada, Chubut lidera con comodidad la tabla de puntajes general, tanto masculina como femenina y se posiciona de gran forma de cara a las dos jornadas finales.

El mountain bike disputó en el autódromo de Toay, la prueba de contrarreloj individual (short track) y Chubut sumó una medalla más, sosteniendo además los puestos de vanguardia.

En la rama femenina, Morena Caninqueo logró la medalla de bronce al terminar en el tercer lugar de la competencia. En la rama masculina no hubo podios, pero las actuaciones de Ramiro Miranda (7°), Máximo Molina (8°) y David Jaramillo (9°), sumaron puntos importantes para la tabla general.

Finalizada la segunda prueba, Chubut está primero en la rama masculina con 320 puntos y tercero en la femenina, con 235. El jueves por la tarde se correrá la prueba de Cross Country Olímpico.

CHUBUT EN SEMIS

En los deportes por equipo se cerraron las fases regulares y el jueves se jugarán los cruces por campeonato, como así también los del 5° y 6° puesto.

En Viedma se disputaron las últimas fechas del fútbol en ambas ramas. El elenco masculino de Chubut perdió el invito ante Neuquén, al caer por 1-0. No obstante, con las dos victorias conseguidas en las fechas iniciales, mantuvo el primer puesto del grupo B, y este jueves disputará la semifinal, enfrentando nuevamente ante Neuquén, desde las 13, en cancha de Sol de Mayo.

En tanto futbol masculino finalizó la ronda regular con un empate 1-1 ante Neuquén. Con dos igualdades y un triunfo, las dirigidas por Daniel “Chaca” Pérez quedaron segundas en su zona, y este jueves disputarán la semifinal ante Río Negro, a partir de las 11:30.

En Santa Rosa también se definieron las clasificaciones en vóley. El equipo femenino sigue intratable, ya que logró su quinta victoria consecutiva al vencer por 3-0 a Santa Cruz y finalizar la ronda regular de manera invicta. El jueves, desde las 19, disputará la semifinal ante Neuquén en el polideportivo Butaló.

Por su parte, el elenco masculino de Chubut perdió 3-0 con La Pampa en la última fecha y cerró la fase regular con tres victorias y dos caídas, que lo ubicaron tercero en la zona única. De este, modo, el jueves enfrentará en la semifinal a Río Negro, desde las 17.

En la ciudad de Neuquén se jugaron las últimas fechas del handball y Chubut está entre los mejores cuatro en ambas ramas.

El equipo masculino cerró la instancia inicial con un triunfo ante La Pampa por 29-18. Con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, los chubutenses ganaron su zona y enfrentarán en semifinales a Río Negro, este jueves a las 9.

El elenco femenino tuvo su primer traspié del certamen, al caer 20-13 ante Río Negro. De igual modo, las chicas finalizaron segundas en la Zona A y enfrentarán a La Pampa, que ganó la Zona B. El encuentro será el jueves, a partir de las 13:30 en el Estadio Ruca Che.

En la capital rionegrina, se disputaron las últimas dos fechas de la fase regular en ambas ramas de básquet. El plantel femenino aseguró su clasificación al ganar los dos enfrentamientos del día. En horas de la mañana venció a Tierra del Fuego por 64-44, mientras que por la tarde hizo lo propio con Santa Cruz, por 65-54. Las dirigidas por Laura Villagrán y Belkis Echegaray finalizaron segundas en la zona y enfrentarán en la semifinal a Río Negro, el jueves a las 11.

El único equipo chubutense que no logró avanzar a semifinales fue el básquet masculino, que, tras sus tres derrotas iniciales, este miércoles por la mañana logró recuperarse con un buen triunfo ante Tierra del Fuego por 73-40. Esta victoria lo dejaba con chances, en un mano a mano con Santa Cruz, que definía al último clasificado. Lamentablemente los chicos no pudieron a pesar del gran esfuerzo realizado y cayeron por 57-41. El jueves a las 11, los chicos chubutenses dirimirán el 5° puesto ante Tierra del Fuego.

Vale recordar, que la disciplina de judo tuvo jornada libre el jueves cerrará el torneo con la competencia por equipos.