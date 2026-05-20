El Aston Villa del Dibu Martínez se consagró campeón de la Europa League

Los dirigidos por Unai Emery vencieron al Friburgo en Estambul y celebraron el título de la segunda competición de la UEFA.

El equipo de Birmingham se coronó campeón en la UEFA Europa League por primera vez en su historia luego de golear 3-0 en Estambul al Friburgo alemán en el duelo decisivo. Los Villanos se impusieron con tantos de Youri Tielemans (41 minutos) y Emiliano Buendía (48) en la primera parte y con otra conquista de Morgan Rogers (58) en el complemento.

Aston Villa dominó el encuentro de principio a fin y Emiliano Dibu Martínez no tuvo inconvenientes para mantener su valla en cero (lleva 14 en la temporada). De esta manera, los dirigidos por Unai Emery consiguieron además el beneficio de jugar la final por la Supercopa de Europa ante el ganador de la Champions League, que tendrá el duelo entre el PSG y Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest.

A lo largo de su historia, el Aston Villa ha conseguido grandes logros y este se ha transformado en su 25° título. El club inglés tiene en su palmarés una Champions League (1982), una Supercopa de Europa (1982) y una Copa Intertoto UEFA (2001). Además, posee 7 ligas de Inglaterra, 7 FA Cup y 5 Copas de la Liga, entre otras competencias.