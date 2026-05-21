Nicolás Otamendi jugará en River tras el Mundial

El defensor campeón del mundo acordó su llegada al “Millonario” por 18 meses. Se sumará después del Mundial 2026 tras quedar libre de Benfica.

Después de años de guiños, rumores y declaraciones de cariño hacia el club River Plate, el defensor Nicolás Otamendi finalmente vestirá la camiseta de club de Núñez. El marcador central campeón del mundo con la Selección Argentina llegó a un acuerdo para incorporarse al elenco que conduce Eduardo Coudet y firmará un contrato por 18 meses una vez finalizada su participación en el Mundial 2026.

El defensor de 38 años arribará en condición de jugador libre tras cerrar su ciclo en el Benfica de Portugal, donde fue capitán y una de las principales figuras del equipo durante las últimas temporadas. Según trascendió, el anuncio oficial podría concretarse antes de fin de mes.

Otamendi se integrará al plantel “millonario” luego de disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección Argentina, donde continúa siendo una pieza importante para Lionel Scaloni tanto dentro como fuera del campo.

De esta manera, Otamendi, que llega en plenitud física pese a su edad, se convertirá en el primer refuerzo de River en el mercado invernal y en el primero de la era Coudet, que llegó al banco de suplentes cuando ya había cerrado la ventana de verano. Además, será el quinto campeón del mundo que integrará el plantel del “Millonario”, que ya cuenta con Franco Armani, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Por otra parte, en las últimas horas desde la dirigencia “millonaria” se contactaron de nuevo con Thiago Almada para tantear cuál es su situación en el Atlético de Madrid y preguntarle si tiene el deseo de regresar a la Argentina.

Mientras tanto, el plantel de River realizó este jueves por la tarde una nueva práctica con miras a la final del torneo Apertura de la Liga Profesional que jugará el domingo en Córdoba ante Belgrano.

Para ese partido, el “Chacho” Coudet tendría casi listo el once titular que saldrá a la cancha en busca de una nueva estrella. El mediocamista Aníbal Moreno, se recupera de una lesión, y busca hacer todo lo posible para llegar y jugar el partido ya que su ilusión es no perderse la final.

River Plate, que viene de empatar agónicamente de local 1-1 ante Red Bull Bragantino de Brasil por la Copa Sudamericana, continuará este viernes con su preparación, para la final que se jugará el domingo a las 15:30 en el estadio “Mario Alberto Kempes”.