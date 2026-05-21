El Club Fénix competirá en los Maxi Games en Mar del Plata

El equipo +50 ganó el Regional jugado en Cipolletti y ahora representará a la Argentina en el certamen que se jugará del 25 de noviembre al 4 de diciembre.

La categoría +50 de Club Fénix se clasificó para ser parte de los Maxi Games en la disciplina Maxibásquet. El elenco femenino comodorense ganó el Torneo Regional en Cipolletti y de esa manera obtuvo la plaza para representar al país en dicha disciplina, en un certamen internacional que será del 25 de noviembre al 4 de diciembre en Mar del Plata.

Con el apoyo del Ente Comodoro Deportes, el conjunto comodorense dirigido por Claudio Necol venció 38 a 29 en la final a Río Negro, que fue campeón en las otras dos divisionales (+30 y +40). De esta forma, Fénix logró una plaza para los Maxi Games, evento internacional master que reunirá a diversas disciplinas en Mar del Plata en noviembre.

En la reunión el club comodorense confirmó también el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes para este próximo compromiso internacional, donde el equipo representará a la Selección Argentina en maxibásquet femenino +50.

“Estamos muy contentas por lo que logramos con tanto trabajo y esfuerzo. Fuimos al Torneo Regional que se hizo en Cipoletti, salimos campeonas en +50 y ganamos una plaza para el Maxi Games, un certamen internacional que reunirá a todas las disciplinas +30 en Mar del Plata, en rama femenina y masculina, participando gente de todas partes del mundo”, comentó María Angélica Segovia, una de las referentes de Fénix Maxibásquet.

“Vinimos a visitar a Hernán, porque él nos ayudó en el Regional. Siempre está ayudándonos a nosotras, siempre nos recibe con buena onda y una generosidad enorme. Estamos muy agradecidas y siempre nos acordamos. Esta visita era primero para agradecerle, y también a pedir ayuda para este Maxi Games”, agregó Segovia.

“Estamos felices, contentas, somos una asociación y estamos entrenando en Jerárquicos los lunes de 17 a 18, los miércoles de 20:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 9:30. Nuestro entrenador es Claudio Necol, y nos acompaña hace unos cuatro o cinco años”, explicó.

“Fue una reunión positiva con Hernán, habíamos tenido una reunión anterior, y toda ayuda suma. También trabajamos un montón y siempre hacemos eventos para recaudar fondos y solventar este torneo, que es de un costo bastante alto”, cerró.

El equipo campeón en Cipolletti contó con las jugadoras Karina Bravo, Claudia Leonori, Mercedes Sánchez, Nora Marcial, Silvia Olmedo, Romina Aarino, Leonor Avila, Sarita Carrizo, Natalia Djaparidze, Karina Hisgen, María Angélica Segovia, además de Claudio Necol (DT) y Marcela Peralta (delegada). Los Maxi Games se celebrarán es del 25 de noviembre al 4 de diciembre en Mar del Plata.