Santino Valdebenito hizo podio en Gaiman en su debut en MX3

El joven piloto comodorense fue segundo en la competencia del MX Patagonia Zona Norte que se corrió el fin de semana en el Valle.

El último domingo se corrió en el circuito Caerwyn de Gaiman la segunda fecha del Campeonato MX Patagonia Zona Norte – GP Grupo MTS, donde el piloto de Comodoro Rivadavia, Santino Valdebenito al comando de una KTM 85cc logró quedar segundo en la categoría MX 3 en su debut.

Cerrando un gran fin de semana en el motocross regional, Valdebenido (14) sigue sumando podios y se muestra como una de las figuras que vienen en franco ascenso, pero además con excelente proyección en su deporte.

Luego de su arribo a la ciudad expresó algunos conceptos de lo que fue su fin de semana. “Estuve corriendo en Gaiman con una KTM 85cc en la categoría MX3, donde fue mi debut. El sábado estuve primero en la clasificación y luego el domingo quedé segundo en las dos carreras. Fue un buen comienzo en MX3”, expresó Santino Valdebenito.

Cabe recordar que el Campeonato MX Patagonia Zona Norte comenzó en el mes de marzo con su primera fecha en la localidad de Puerto Madryn, luego en abril hubo fecha libre. En el inicio del campeonato Sandino solamente corrió en su categoría 85cc donde salió primero. Luego en esta fecha de Gaiman circuito Caerwyn, decidió debutar en Mx 3, donde clasificó primero y en las dos mangas de carreras se metió segundo, valiendo la misma posición para la clasificación general.

El clima acompañó el espectáculo, de la segunda fecha del Mx Patagonia Zona Norte en Gaiman donde hubo más de 50 pilotos.

“Mi agradecimiento es para mi profesor Leonardo Díaz, que me enseña técnicas de motocross y me prepara físicamente en el gimnasio, a César Helmann a cargo de la mecánica y mantenimiento de la moto. Al grupo MTS, Mariano Ponce, por estar siempre presente, a Jorge Bucemo, Focus Supply, Ivana Vargas y el Tano Bocini que nos acompañan como sponsors, igual que al profesor Hernán Martínez junto a Comodoro Deportes, y toda mi familia que están en todo momento en mi carrera deportiva”, dijo Santino Valdebenito que comenzó ahora sus primeros pasos en la categoría Mx3.

DETALLES DE SU DEBUT

Es importante señalar el salto de categoría que está dando Santino Valdebenito a Mx3, donde en las pruebas de tanque lleno logró meterse primero con un tiempo de 1:14.735, mientras en el segundo lugar quedó Joaquín Albarracín a 0.681, donde estuvieron girando diez pilotos.

Luego en la carrera y en la primera manga, se impuso Joaquín Albarracín marcando un tiempo de 12:36.845, mientras el comodorense Valdebenito fue segundo, tercero se colocó Marcelo Roseti. Después en la segunda manda, nuevamente Joaquín Albarracín con muy buen ritmo volvió a ganar como en la primera fecha cronometrando 12:47.882, mientras Santino finalizó segundo (13:01.452) y tercero Michel Moine.

Y en esta categoría Mx3 el podio estuvo conformado por Joaquín Albarracín que sumó 50 puntos, segundo quedó Santino Valdebenito (44) y el tercero fue Michel Moine con 38 unidades.

En la categoría Mx1 la victoria le correspondió al comodorense Jonatan Montenegro (Team Gas Gas); en Mx2 ganó Joel Cerviño; en MX4 ganó Francisco Kitajrdozki; en 85cc el triunfo fue para Tobías Balzi Ferreira; en Master A, el caletense Cristian Morini logró vencer y en Mater B, lo mejor del podio se lo llevó Román Darío Santillán.

La tercera fecha del Campeonato MX Patagonia Zona Norte se correría el 21 de junio en el circuito de la Asociación de Motociclismo del Valle (AMODEVA), pero falta confirmar si se mantiene firme el calendario programado, aunque también dependerá del clima en la Patagonia.