Comodoro FC venció a Florentino Ameghino y lo privó de ser líder

Se impuso de visitante 4-1 en el partido que estaba pendiente de la 5ª fecha del torneo Zonal “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Comodoro FC le ganó este miércoles de visitante 4-1 a Florentino Ameghino en el partido que estaba pendiente de la quinta fecha del torneo Zonal “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Azulgrana” se quedó con el triunfo por los goles que fueron anotados por Maximiliano Pardo, Diego Pérez, Nicolás Vidal y Nazareno Campanini. El tanto de Ameghino fue obra de Andrés Aybar.

De esa manera, Comodoro FC alcanzó el cuarto puesto de la zona “A” con 15 unidades -a tres del líder Ferrocarril del Estado-, mientras que el CAFA dejó pasar la chance de subirse a lo más alto del campeonato de Ascenso, y permanece en el tercer escalón.

Cabe destacar que este partido había sido suspendido en su momento por fuerte viento.