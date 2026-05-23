Chubut se coronó subcampeón de los Juegos Epade 2026

Finalizó la XIX edición realizada en Río Negro, Neuquén y La Pampa. El campeón fue Río Negro y Chubut se coronó en ambas ramas del atletismo y el handball.

Este viernes finalizó la XIX edición de los Juegos Epade, organizados por el Ente Patagónico del Deporte, evento que tuvo como sedes a las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Tras la última jornada de competencias, por sumatoria general Chubut quedó en segunda posición, con un total de 89 puntos y volvió a subir al podio, tal cual la historia de este certamen lo indica. Es el octavo subcampeonato para la provincia en los Epade. El campeón fue Río Negro con 103 puntos y completó el podio Neuquén, con 83.

Chubut, de gran actuación, se coronó en ambas ramas del atletismo y del handball y además, fue subcampeón en fútbol femenino, mountain bike masculino y vóley femenino.

SON DE ORO

Repasando las actuaciones chubutenses por disciplina, hubo cuatro primeros puestos para Chubut y todos se dieron en la provincia de Neuquén.

En esa ciudad Chubut se llevó todo en atletismo, logrando el campeonato en ambas ramas. En la última jornada se destacaron las medallas logradas por Maia Monín (oro en 1500 metros con obstáculos), Renzo Muñoz (plata en 1500 metros con obstáculos), Enrique Fariña (bronce en salto triple), Ema Gorognano (oro en lanzamiento del martillo), Aitana Dzikowicki Di Aníbal (bronce en lanzamiento de martillo) y el oro logrado en la posta femenina de 4x100 combinada, con lo que se cerró el certamen.

En la rama femenina Chubut totalizó 229 puntos, dejando en segundo lugar a La Pampa (163) y tercero a Tierra del Fuego (163). En varones, Chubut fue campeón totalizando 199 puntos, quedando en segundo puesto Tierra del Fuego (172) y tercero La Pampa (163).

De la misma manera el handball de Chubut pisó fuerte en Neuquén, al lograr el título tanto en varones como en mujeres. En la jornada final, el seleccionado femenino venció a Río Negro por 23-17 para colgarse la medalla de oro.

Por su parte, el elenco masculino sufrió para vencer a Neuquén en tiempo suplementario por 32-30, tras haber igualado en 29 en el tiempo regular. De este modo, Chubut se lleva los dos títulos a casa en lo que fue el debut de la disciplina en los Epade.

LA PLATA VALE

Futbol masculino disputó en Viedma una gran final ante Río Negro. Tras un partido parejo, en el que no se sacaron diferencias, el local fue más certero en la definición por penales y terminó llevándose el título y Chubut debió conformarse con un muy meritorio segundo puesto y la medalla de plata.

El ultimo seleccionado chubutense en disputar una final fue el vóley femenino, que en Santa Rosa enfrentó al fuerte equipo de Río Negro. A pesar del gran esfuerzo de las chicas y de llevar el juego a la definición de tie-break, el triunfo fue para las rionegrinas por 3-2 y Chubut, con la frente bien en alto, se llevo la medalla plateada.

El ciclismo de montaña redondeó una excelente actuación en el autódromo de Toay, en Santa Rosa, finalizando en el podio en ambas ramas. El viernes se cerró la competencia con la prueba de relevos por equipos, concluyendo el equipo femenino en segundo lugar y el masculino en el tercero. En la sumatoria general de puntos, Chubut fue subcampeón en la rama masculina y ocupó el tercer lugar en la femenina.

PODIOS QUE SUMAN

El vóley masculino cerró su participación con una gran alegría. En el duelo por el tercer puesto, el conjunto dirigido por Nicolás Lamas y Alan Franco venció por 3-2 en un duro compromiso a su par de Santa Cruz y logró subirse al último escalón del podio.

El fútbol femenino también logró finalizar su participación con festejo. Con el solitario gol de Bianca Toldo promediando el primer tiempo, las chubutenses se impusieron por 1-0 al difícil conjunto pampeano y obtuvo la medalla de bronce.

Por su parte, el equipo de básquet femenino también culminó su performance en los Epade en el podio, tras superar en el duelo por el tercer puesto a Santa Cruz por 40-38.

Vale recordar que el jueves ya había finalizado la participación del judo, quedando en cuarto lugar el equipo femenino y en quinto puesto los varones.

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Posiciones finales

1° Río Negro 103pts.

2° Chubut 89 pts.

3° Neuquén 83 pts.

4° La Pampa 74 pts.

5° Tierra del Fuego 44pts.

6° Santa Cruz 24 pts.

Chubut por deporte

Atletismo femenino 1°

Atletismo masculino 1°

Básquet femenino 3°

Básquet masculino 5°

Ciclismo de montaña femenino 3°

Ciclismo de montaña masculino 2°

Judo femenino 4°

Judo masculino 5°

Handball femenino 1°

Handball masculino 1°

Futbol femenino 3°

Futbol masculino 2°

Natación femenina 4°

Natación masculina 5°

Vóley femenino 2°

Vóley masculino 3°

Foto: Prensa Chubut