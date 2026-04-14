La competencia, que se desarrolló en el Natatorio Pueyrredón, contó con la presencia de más de 300 nadadores de Comodoroo Rivadavia, Rada Tilly y Las Heras.

Natación: se realizó la 1ª fecha Masters del circuito interclubes en el Pueyrredón

El último fin de semana se disputó en el Natatorio Pueyrredón la primera fecha Masters del circuito interclubes a nivel local, con participación de los natatorios municipales y escuelas privadas invitadas. El evento congregó a más de 300 nadadores de Comodoro, Rada Tilly y Las Heras.

La competencia, que cuenta con el apoyo del Ente Comodoro Deportes, tuvo la presencia del director general de Deportes Martín Gurisich.

La actividad se desarrolló en postas de nado continuo, tanto media hora en postas de 25 metros, como nado continuo de media hora en postas de 50 metros.

El encuentro del circuito interclubes fue el primero del año, y contó con más de 300 nadadores, entre ellos de los natatorios locales como Acuarium, Diadema, Comisión de Actividades Infantiles, Rada Tilly, además de los natatorios municipales Pueyrredón, Km. 8 y Club Ingeniero Huergo. También tuvo participación la escuela del Gimnasio Petroleros Jerárquicos y una delegación de Las Heras.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.