Agustín Marchesín sufrió una grave lesión y será operado

El arquero xeneize se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y deberá pasar por el quirófano en los próximos días.

El arquero titular de Boca, Agustín Marchesín, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de rodilla derecha, por lo que estará varios meses alejado de las canchas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el arquero de Boca será operado en los próximos días por los médicos del club y su recuperación demandará aproximadamente 8 meses.

La victoria de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores dejó un sabor amargo que opaca el resultado deportivo. Lo que parecía una noche de fiesta en “La Bombonera”, se transformó en preocupación a los pocos minutos de iniciado el encuentro, cuando Marchesín debió abandonar el campo de juego entre lágrimas.

El reloj marcaba apenas ocho minutos de la primera etapa cuando, tras un rebote y debido al estado resbaladizo del campo de juego, Marchesín intentó realizar un movimiento de reacomodamiento. En ese instante, su rodilla derecha cedió. La imagen fue elocuente: el arquero de 38 años mostró signos de dolor agudo inmediato y tuvo que ser retirado en camilla, visiblemente afectado emocionalmente.

Los estudios médicos realizados tras el partido confirmaron el peor escenario: rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Marchesín será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y la operación estará a cargo del doctor Jorge Batista, director del cuerpo médico de Boca y especialista de referencia en este tipo de patologías deportivas.

En cuanto al tiempo de rehabilitación, el cuerpo técnico liderado por el Consejo del Fútbol ya sabe que no podrá contar con el experimentado arquero por un lapso estimado de ocho meses. Esto significa que Marchesín se perderá el resto de la fase de grupos de la Copa Libertadores (donde Boca compite con Universidad Católica de Chile, Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador) y gran parte de la temporada local, apuntando a su regreso recién para la pretemporada de 2027.__IP__

La baja de Marchesín representa un problema estratégico para Boca en medio de la doble competencia. Con el mercado de pases cerrado para el plano local pero con posibilidades de movimientos por "lesión grave", el club deberá definir si apuesta por la continuidad de sus relevos actuales, Leandro Brey y Javier García, o si busca un refuerzo de urgencia.

Fuente: Agencia NA