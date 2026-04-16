Esquel se prepara para vivir una fiesta del atletismo con circuito certificado

La localidad cordillerana será sede el 7 de noviembre de la 5ª edición “Aniversario Ciudad de Esquel”. La competencia principal tendrá una distancia de 10 kilómetros.

Con el imponente marco natural de la cordillera como escenario y el acompañamiento de su comunidad, Esquel se encamina a ser protagonista de una verdadera fiesta del deporte el 7 de noviembre, cuando se dispute la prueba principal de 10 kilómetros en el marco de la 5ª edición “Aniversario Ciudad de Esquel”.

La gran novedad que potencia este evento es la certificación oficial del circuito por parte de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), lo que permitirá que las marcas registradas por los atletas sean válidas para clasificaciones nacionales y ránkings oficiales. Este reconocimiento posiciona a la competencia en un nuevo nivel, transformándola en una oportunidad única tanto para corredores de elite como para aficionados de todo el país.

“Este logro permite que los atletas puedan medir su rendimiento en condiciones oficiales, en su propia ciudad y con el acompañamiento de su gente”, destacó el profesor Rodrigo Peláez, entrenador de la Escuela Municipal Awkache, organizadora del evento.

El circuito, definido como “rápido” y dinámico, constará de dos vueltas que recorrerán el corazón del centro esquelense, ofreciendo condiciones ideales para buscar marcas personales. Además, el evento contará con una prueba complementaria de 4K destinada a categorías formativas, fortaleciendo el perfil inclusivo y de desarrollo del atletismo local.

El respaldo del Gobierno del Chubut, a través de Chubut Deportes, y el acompañamiento de la Municipalidad de Esquel resultan fundamentales para consolidar esta propuesta. En ese sentido, el gerente del ente provincial, Lucas De Godos, valoró el trabajo conjunto: “Es muy importante que los deportistas puedan registrar marcas oficiales en su ciudad, con el aliento de su público, y que al mismo tiempo sigamos posicionando a la provincia como destino deportivo”.

Por su parte, el subsecretario de Deportes municipal, Hernán Maciel, confirmó que las inscripciones abrirán en mayo de manera escalonada a través de plataformas oficiales, donde también se informarán costos y detalles del kit de competencia.

Con una estrategia de difusión nacional y el impulso del atleta olímpico Eulalio Muñoz como embajador, la competencia buscará convocar a corredores de distintos puntos del país, promoviendo el turismo deportivo y consolidando a Esquel como un destino de excelencia para el atletismo de calle.

“Contar con un circuito certificado en casa es un sueño cumplido. Es una motivación enorme tanto para atletas de alto rendimiento como para quienes se inician”, expresó Muñoz, anticipando el entusiasmo que ya comienza a vivirse en la región.

Con el objetivo de superar los 500 participantes y ampliar la presencia de niños y jóvenes, Esquel se prepara para abrir sus puertas a una experiencia que combinará deporte, naturaleza y comunidad, reafirmando el compromiso conjunto entre el municipio y Chubut Deportes para seguir impulsando el crecimiento del atletismo en toda la provincia.