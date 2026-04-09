Se viene la XI edición de la Corrida Universitaria

La competencia se desarrollará el domingo 10 de mayo a partir de las 11 de la mañana. La prueba es solidaria, gratuita e inclusiva, abierta a toda la comunidad.

En el marco del 52° aniversario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia, el domingo 10 de mayo, se realizará la carrera solidaria, gratuita e inclusiva, abierta a toda la comunidad.

Bajo el lema “Corremos en defensa de la Educación Pública”, la Secretaría de Bienestar Universitario y la Dirección de Deportes organizan la XI Edición de la Carrera aniversario de la casa de estudios.

La jornada no solo busca fomentar el deporte y la integración, sino también brindar un apoyo tangible al sistema de salud de Comodoro Rivadavia, uniendo el esfuerzo de los deportistas con una causa noble. La jornada es solidaria, gratuita e inclusiva, solicitando la colaboración de los participantes con insumos para ser entregados al Hospital Presidente Alvear (Km 3) y al Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti” (Avda. Hipólito Yrigoyen 950).

Los participantes concentrarán a las 10 en la explanada frente al edificio de aulas en Km 4. Allí realizarán el calentamiento previo hasta las 11 que será la hora de largada. Primero saldrán los competidores y a continuación, el grupo de caminantes.

La jornada está diseñada para la participación de la comunidad en general junto a estudiantes, docentes, graduados y no docentes pasen un momento de celebración, en un ambiente deportivo, recreativo, inclusivo y solidario. Los caminantes harán un recorrido participativo de 3 km, mientras que los corredores tendrán una instancia competitiva de 8 km.

Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita escaneando los códigos QR disponibles en la folletería oficial, diferenciados para las categorías de “Corredores” y “Caminantes”.

El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Ente Autárquico Comodoro Deportes, empresas y comercios que acompañan la iniciativa, consolidada a lo largo de 11 años de trayectoria.