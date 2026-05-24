El “Pirata” le ganó 3-2 a River y así conquistó el título del torneo Apertura y además logró una histórica clasificación a la Copa Libertadores.

Belgrano se consagró por primera vez campeón del fútbol argentino al derrotar a River Plate por 3-2 en una emotiva final del torneo Apertura de la Liga Profesional, que se jugó este domingo en Córdoba.

El partido, que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

De esa manera, el “Pirata”, el mismo club y DT que mandaron al descenso al “Millonario” en 2011, vuelven a dar un histórico golpe ante uno de los clubes más populares que tiene el país, y además jugará su primera Copa Libertadores de América.

El “Millonario” empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 18 minutos de juego pero Leonardo Morales lo empató a los 26 minutos.

En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja a River a los 14 minutos pero, a los 39’ y 42’, el delantero Nicolás Fernández, quien había ingresado por Lucas Passerini, empató y dio vuelta el partido.

El encuentro no comenzó fácil para el "Pirata". A los 17 minutos del primer tiempo, River golpeó primero con una definición de Facundo Colidio debajo del arco tras un preciso centro de Tomás Galván, poniendo el 1-0 tras una espectacular tapada previa del arquero millonario Santiago Beltrán a Emiliano Rigoni.

Sin embargo, Belgrano reaccionó rápido: a los 26 minutos, tras un gran tiro de esquina ejecutado por la figura y capitán Lucas Zelarayán, el defensor Leonardo Morales se impuso en las alturas con un frentazo cruzado para estampar el 1-1.

Cuando parecía que la paridad mandaba, Eduardo Coudet movió sus piezas y a los 14 minutos del complemento, en un contragolpe letal comandado por Colidio, Galván metió un remate cruzado que puso el 2-1 parcial a favor de los de Núñez.

Pero la mística de Belgrano en los mano a mano volvió a emerger. Empujado por su gente y con una muestra de carácter descomunal, el conjunto cordobés fue a buscar la hazaña. Con un Zelarayán intratable y el empuje de Lucas Passerini en el ataque, el "Pirata" rompió los pronósticos, se llevó por delante a la defensa millonaria y logró una remontada épica para dar vuelta el marcador 3-2, que terminó siendo definitivo.

Y lo hizo a través de Nicolás Fernández. El “Uvita” ingresó a los 30, y nueve minutos después convirtió de penal, por una supuesta mano de Lautaro Rivero -cobrado por Yael Falcón Pérez a instancias del VAR-, poniendo el juego 2-2 y luego, a los 42’, marcó el definitivo 3-2.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.

Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet sufrió un duro golpe en el final del semestre, en la previa de lo que será la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia, el miércoles en el estadio Monumental.

…………….

Síntesis

River 2 / Belgrano 3

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera y Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet (Ex).

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Goles PT: 17’ Facundo Colidio (RP), 25’ Leonardo Morales (RP).

Goles ST: 14’ Tomás Galván (RP), 39’ -p- y 42’ Nicolás Fernández (B).

Cambios ST: al inicio Alvaro Ocampo x Maldonado (B), 18’ Franco Vázquez x Velázquez (B) y Ramiro Hernández x Longo (B), 25’ Germán Pezzella x Acuña (RP), 30’ Nicolás Fernández x Passerini (B), 43’ Juan Fernando Quintero x Meza (RP), 45’ Maximiliano Salas x Galván (RP) y Kendry Páez x Moreno (RP), 47’ Federico Ricca x Rigoni (B).

Amonestados: Moreno (RP). Passerini, Sánchez (B).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).