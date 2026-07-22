La CAI juega doble fecha por el Juvenil CFFA

Con el fin de seguir siendo firme protagonista, la Comisión de Actividades Infantiles disputará una doble jornada por el Torneo Juvenil del Consejo Federal del Fútbol Argentino fuera de casa. Por la Zona 7, este jueves jugará la 10ª fecha ante J.J. Moreno en Puerto Madryn y se adelanta la 12ª frente a Racing en Trelew para el viernes.
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Programa
JUEVES (10ª FECHA)
- Rival: J.J. Moreno (Puerto Madryn).
11:00 hs. Sub 13.
13:00 hs. Sub 15.
15:00 hs. Sub 17.
VIERNES (12ª FECHA)
- Rival: Racing (Trelew).
11:00 hs. Sub 17.
12:45 hs. Sub 15.
14:15 hs. Sub 13.