Colapinto fue sexto y logró su mejor actuación en Fórmula 1

El piloto argentino, con Alpine, largó desde el décimo lugar y avanzó cuatro lugares en el Gran Premio de Canadá, que ganó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz).

El argentino Franco Colapinto logró este domingo su mejor posición en una carrera de Fórmula 1, al terminar en el sexto lugar durante el Gran Premio de Canadá, que se corrió en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Quebec, que tuvo como vencedor al italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes Benz.

Además, Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio, mientras que George Russel (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) quedaron fuera de la carrera de manera temprana.

Colapinto, que en el GP de Miami había terminado 8º, tuvo una buena largada en la que, por el abandono de Arvid Lindblad (Racing Bulls) y la pésima estrategia de McLaren -comenzó con los dos pilotos con ruedas para lluvia-, logró escalar hasta el séptimo lugar.

Desde entonces, el piloto pirlanse exprimió al máximo el rendimiento del Alpine y giró con un ritmo de carrera notable. Gracias al abandono de George Russell -algo que podría dar un golpe en el campeonato-, subió a la sexta posición. El argentino tuvo un leve despiste tras cambiar neumáticos: con la goma dura fría, se fue de largo y golpeó levemente el muro.

Sin embargo, no sufrió daños graves y mantuvo un rendimiento regular para cruzar la bandera a cuadros en una histórica sexta plaza.

Su compañero, el francés Pierre Gasly, remontó desde la 14ª ubicación y finalizó en el octavo lugar para asentar a Alpine en el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Respecto a la pelea por la cima, los pilotos de Mercedes tuvieron fuertes enfrentamientos en pista por el liderazgo. El abandono de Russell por una falla técnica bajó la tensión y Antonelli se quedó con una nueva victoria -la cuarta en fila- para sacar una enorme diferencia en la punta del Campeonato de Pilotos.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Mónaco, que se corrrerá del 5 al 7 de junio por las calles del Principado.