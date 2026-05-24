Franco Vivian cortó la mala racha y triunfó en Salta con la Tracker

Se quedó este domingo con la victoria en la cuarta fecha que el TC2000 desarrolló en el autódromo Martín Miguel de Güemes.

Fueron 45.000 personas las que vibraron este domingo con la final del “Gran Premio Salta” correspondiente a la 4º fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, que se disputó en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” de la provincia de Salta, donde Franco Vivian luego de pasarla mal en las primeras carreras cortó con la mala racha con un triunfo en el circuito largo de 4.106 metros en una carrera que se corrió en sentido antihorario, que tuvo distintos punteros y el condimento extra del cambio de neumáticos.

En orden cronológico: Vivian arrancó el año con un fuerte golpe en el Callejero Parque de la Ciudad (Fecha 1) que lo dejó fuera de competencia de manera prematura por una lesión en una vértebra de la columna. Al no recibir el alta medico no pudo estar en “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan (Fecha 2) mientras que por un problema en el embrague en la largada de la final de Concordia (Fecha 3) se quedó una vez más sin conseguir resultados y sin sumar puntos. Pero, el automovilismo siempre da revancha.

Llegó Salta, el cuarto compromiso del año en el autódromo “Martín Miguel de Güemes”, que se vistió de fiesta con el regreso de la categoría y ahí fue donde el piloto de Capital Federal se tomó revancha. Gracias a la buena estrategia del YPF Elaion Auro Proracing en el cambio de los dos neumáticos delanteros y al ritmo de la Chevrolet Tracker, Franco alcanzó la 7º victoria en el TC2000. La última fue el 20 de julio de 2025 en 9 de Julio (Fecha 5).

La carrera, que se puso en marcha este domingo al mediodía, fue entretenida, con 3 líderes distintos: Primero estuvo adelante Franco Morillo, después Emiliano Stang y por último Franco Vivian, que, con el retraso en los boxes del representante de Crespo, Entre Ríos, pasó a ser el nuevo primero de la competencia. El ingreso del auto de seguridad en la vuelta 14 por el fuerte golpe entre Valentín Yankelevich y Tomás Fernández, sin consecuencias físicas graves para ambos pilotos, le puso un desenlace abierto al resultado. En la última vuelta, Stang achicó las diferencias sobre Vivian e intentó la heroica metiéndole presión, pero no logró superarlo.

Llegó la bandera a cuadros y fue victoria Franco Vivian completando las 21 vueltas con un tiempo de 37m09s262/1000 a una velocidad promedio de 159.563 km/h. Segundo terminó en pista Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia a 439/1000 pero al no dar la altura en la revisión técnica, fue recargado con 6 puestos cayendo al 8º puesto. Quien había finalizado tercero Franco Riva con el Chevrolet Cruze #78 del Pro Racing quedó segundo a 2.668/1000 mientras que tercero finalizó Lucas Vicino con el Honda ZR-V #30 del Honda YPF Racing a 3.707/1000. Gran regresó al TC2000 con podio para el mendocino.

Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse #25 – ATR Racing), el séxtuple campeón argentino de TC2000 Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GR-S #1) que se retrasó en el cambio de neumáticos cuando estaba entre los tres de adelante, Benjamín Squaglia (Fiat Cronos #86 – ATR Racing), el debutante Lucas Carabajal (VW Nivus #81 – Halcón Motorsport), Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport), Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162 – Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Nicolás Traut (Chevrolet Cruze #7 – Proracing) y Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S #5 – Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) completaron los diez mejores de la competencia.

Franco Vivian, ganador del “Gran Premio Salta” 4º fecha afirmó: “Tengo que agradecerle al equipo por el auto que me dieron. Fue una carrera que tuve problemas al principio en la largada perdiendo dos posiciones, pero luego al pasar las vueltas conseguí meterme cerca de los punteros. Cuando vi que paró Rossi y yo estaba cerca de Yankelevich, decidí con el equipo parar para el cambio de neumáticos. Esa parada me sorprendió, porque sirvió para poder ser el nuevo líder y de ahí lograr una victoria luego de haber tenido el accidente en el Callejero. Por suerte hoy se nos dio”.

Con 4 fechas cumplidas, el 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina tiene nuevo líder que es Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) con 83 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) con 69, tercero Franco Riva (Proracing) con 51, cuarto Franco Morillo (YPF Elaion Auro Proracing) con 43 y quinto Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) con 42.

El mejor de la Copa Rookie de esta carrera fue Lucas Vicino con la Honda ZR-V #30 mientras que el líder del torneo es Tomás Fernández (Corsi Sport) con 21 puntos, segundo Valentín Yakelevich (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 15, tercero Nicolás Palau (Halcón Motorsport) con 13, cuarto Benjamín Squaglia (ATR Racing) con 13 y quinto Lucas Vicino (Honda YPF Racing) con 11.