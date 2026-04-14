David Rodríguez quedó tercero en el podio de la Supernova 10K de Adidas

El comodorense se ubicó entre los tres mejores atletas del país en la corrida de Vicente López. “Se logró hacer una buena carrera, con una buena marca, estamos muy contentos”, dijo.

La Supernova 10K de Adidas se corrió el domingo en el vial costero de Vicente López, provincia de Buenos Aires. El atleta de la ciudad, David Rodríguez (categoría 30-34 años), quedó en el tercer lugar del podio marcando un tiempo de 30’27”. Manuel Córsico, de Bahía Blanca se adjudicó el primer puesto con un tiempo de 29’22”, mientras que Alan Niestroj, de Buenos Aires, marcó un tiempo de 29’55”, quedando en el segundo lugar.

Para Rodríguez significó un regreso más que excelente en la apertura de la temporada, tras varios meses inactivo por diversas lesiones. “Estamos muy contentos por abrir la temporada con el tercer puesto. Venía de meses parado, entrenando muy poco en la semana, tratando de volver, no sobrecargar porque venía atravesando lesiones después de la maratón que corrí el año pasado en Buenos Aires”, expresó.

Es que según sus palabras la recuperación “llevo su tiempo, pero en febrero cuando el cuerpo se sentía recuperado volvimos a empezar, con la pretemporada en Salta, en la altura de Cachi estuvimos 22 días, los cuales no fueron fáciles. Creo que dio su resultado y pudimos demostrarlo abriendo el año en los 10K Supernova Adidas. Se logró hacer una buena carrera, con una buena marca, corrí los 10K en 30:27, que es gran comienzo. Sabía que podía llegar a hacer una buena carrera y gracias a Dios se dieron bien las cosas”.

Sobre los próximos objetivos, el atleta señaló que apuntará sobre el cierre del año a la Maratón de Valencia de 2026. “Me lo propuse. A lo largo del año tengo que estar bien, rápido, ponerme bien tanto física, como mentalmente y lo que salió este fin de semana es como el puntapié inicial de poder ir por ese objetivo, ir por marcas que me lleven a correr una maratón bien, llegar en óptimas condiciones y poder hacer algo grande en la Maratón de Valencia”.

Ya en el final, Rodríguez agradeció especialmente a “Comodoro Deportes que desde el primer momento que presenté el proyecto para este 2026 Hernán (Martínez) me dio el ok para que le meta, para que me sienta respaldado por ellos. A mi club, Kasike Team, por siempre darme ese apoyo, a mi amigo Horacio que cuando estoy en Buenos Aires siempre está, a mi masajista Romina Girola, a mi familia que me han bancado a lo largo de estos meses, a mi señora, a Luna y Nahuel”.