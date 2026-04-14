Kickboxing: triunfos comodorenses en el Ragnarok Patagonia de Trelew

La 23ª edición del Ragnarok Patagonia se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº1 de Trelew, con una gran actuación del Team Antileo, que compitió en representación del barrio Juan XXIII y toda la ciudad, con los comodorenses Malco Onieva, Jonathan Uribe, Valentín Manrique, Angel Tamis y Pablo Manrique.

La delegación realizó una buena pretemporada durante el verano y busca continuidad en competencia, con esta velada en Trelew como puntapié inicial, con un saldo muy positivo de cinco victorias en cinco presentaciones.

Uno de los destacados fue Malco Onieva, quien resultó ganador en fallo unánime ante Cristian Mañil de Puerto Madryn. Por su parte, Angel Tamis y Jonathan Uribe triunfaron por la vía del knock-out en el primer y segundo round, respectivamente.

Además, Valentín Manrique venció por decisión unánime, mientras que Pablo Manrique lo hizo en fallo dividido. El Team Antileo, que cuenta con el apoyo del Ente Comodoro Deportes, espera seguir en competencia tanto a nivel local como provincial, aguardando la confirmación de fecha para su evento anual.