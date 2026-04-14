Petroquímica busca avanzar en infraestructura para sus socios

El club quiere ampliar la oferta deportiva, teniendo en cuenta la gran convocatoria en las disciplinas del hóckey, handball, vóley, básquet, entre otras.

El titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, mantuvo una reunión con la presidenta del Club Petroquímica, Valeria Schuler, en torno a las necesidades de la institución en materia de infraestructura, especialmente pensando en la amplia oferta deportiva que posee dicho club. Desde la entidad se ilusionan con un nuevo gimnasio para descomprimir el gran flujo de socios que participan activamente como hóckey, handball, vóley, básquet, entre otras.

“Hernán ya nos visitó en la cancha por el tema de la resiembra y la ayuda que nos va a dar. Cerramos ahora las otras disciplinas y el tema obras, el nuevo gimnasio Centenario. Estamos a la expectativa que siga avanzando, porque había quedado quieto el proyecto en todo 2025, así que se volverá a intentar avanzar en eso. Tenemos las columnas preparadas, pero necesitamos ayuda del Municipio, que siempre están colaborando”, sostuvo Valeria Schuler, presidenta de la institución.

“Recién comenzando con ese proyecto. Sería una ayuda muy grande, porque descomprimiría bastante. Tuvimos que salir a alquilar otro gimnasio, así que sería de gran ayuda para descomprimir las actividades porque el Cemento nos quedó chico también”, sostuvo.

“Estamos saturados, lunes, miércoles y viernes tenemos básquet, luego los martes y jueves las otras actividades, y está colmado de 16 a 00, y en el otro gimnasio pasa lo mismo. Hay movimiento importante en el barrio, es un lindo club para toda la familia que lo utiliza. Estamos hablando de alrededor de 800 personas y cupos muy limitados”, expresó.

“Tenemos gran variedad de disciplinas: hóckey, vóley, handball, básquet, newcom, funcional, hay para todas las edades, para hombres, mujeres, grandes, chicos que van a pasar la tarde en el club”, agregó.

“La reunión fue muy positiva, tenemos el respaldo del Comodoro Deportes, en materia de ayuda económica para nuestros proyectos del año. Feliz que nos sigan ayudando, y que vean que cumplimos y estamos al día con todo”, resaltó Schuler.

“A la gente de Petroquímica, que sigan aportando al club porque no podemos depender del municipio. Se necesita el aporte de los socios, nos estamos moviendo todas las subcomisiones, buscando sponsors. Todos tienen sus eventos y viajes, así que invitamos a todos a colaborar con las ventas de pizzas o empanadas. Estaremos muy agradecidos”.