Anthony Guzmán se impuso por nocáut en el Main Event de Chile

El peleador de kickboxing del Gym Fight Club de Comodoro Rivadavia se impuso por la vía rápida ante el brasileño Wanderley Xuxa, logrando así el cinturón principal del internacional Main Event.

Anthony Guzmán ganó en Santiago de Chile en el combate estelar del Main Event al vencer en el primer asalto a Wanderley Xuxa, en modalidad K1 de kickboxing (67kg.), y se quedó con el cinturón principal de la velada internacional.

El peleador dominicano radicado en Comodoro Rivadavia cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través de Comodoro Deportes, y es entrenado por Darío Achaval, director del Gym Fight Club y referente patagónico de la disciplina.

Este logro en el Main Event se suma para Anthony a su campeonato argentino y sudamericano de K-Box Latino, campeonato argentino WKN y campeonato continental WKC, todos ellos ganados y revalidados por knock-out.

Todavía en Santiago de Chile, Anthony Guzmán declaró: “Fue un evento muy lindo, con el seguimiento del público chileno, un evento internacional. Un vestuario muy bilingüe, escuchabas diferentes países. Me sentí muy bien, vinimos, dimos el pesaje perfecto incluso debajo de lo establecido. Contento por esta gran oportunidad, en el Main Event que ya es como mi casa”.

“La pelea me gustó, lo poco que duró. Salimos a hacer lo que debíamos. Salimos a no dejar duda que somos buenos, que somos fuertes y que estamos para mucho más. Agradecerle a todo el club, a todos mis amigos, familia que me está apoyando. Un saludo y un abrazo para todos”, expresó Anthony, que tendría un nuevo combate en junio en Buenos Aires.

Por su parte, el director de Gym Fight Club y entrenador de Guzmán, Darío Achaval, se refirió al evento y el trabajo previo para lograr los objetivos: “La organización fue espectacular, impecable. Horarios, orden, el lugar era magnifico. Se vivió un clima de un evento internacional de verdad, había delegaciones de varios países, así que vivimos por primera vez esa diversidad”.

“Hicimos un trabajo impecable, desde el primer momento que nos enteramos del evento, desde el año pasado Anthony no paró. Tenemos un propósito, tenemos un plan y trabajamos para eso. Se baja la intensidad a veces, pero el trabajo es continuo. Planeamos siempre lo mejor y apuntamos a llegar a lo más alto, a las grandes ligas”, afirmó Achával.

“Anthony no es casualidad, los resultados que está logrando son fruto del gran trabajo, de la concentración. Del trabajo intenso y ordenado que se hace previo a pelear. Ayer hicimos entrada en calor seccionando la preparación, haciendo hincapié en los distintos golpes a tirar, planificar la pelea. Resultado positivo también porque Anthony no recibe golpes y se alarga su vida útil como deportista de elite. Está sano, es un chico que cada vez está más fuerte y eso siempre se pone en valor”, explicó.

“Por mi parte como entrenador, feliz de vivir estas cosas. No se viven seguido, Anthony nos está dando unas alegrías enormes, y feliz por todo el equipo. Detrás de Anthony hay grandes sponsors, gente que ayuda mucho. No es fácil llegar hasta acá. Agradecido por el equipo, la gente que nos colabora, este triunfo en para todos ellos, para nuestros sponsors, para la gente de Comodoro que disfruta y valora el trabajo que hacemos. Para el Gym Fight Club, toda la Patagonia, el Ente Comodoro Deportes, Hernán y Othar que estuvieron desde el primer momento y los sentimos parte del equipo, así que son parte de este triunfo también”, cerró Achával.