Judo: Samantha Acosta obtuvo dos oros e irá al Panamericano

La comodorense brilló en el torneo Nacional Apertura de San Juan, donde Antonella Smart logró una medalla de bronce. También participó Kiara Fernández y tres deportistas de Puerto Madryn.

Del 10 al 12 de abril se desarrolló en el estadio Aldo Cantoni de la ciudad de San Juan, el Torneo Nacional Apertura de Judo, organizado por la Confederación Argentina (CAJ). Chubut estuvo con tres judocas comodorenses y dos de ellas se trajeron la medalla de oro y bronce.

La delegación de Chubut estuvo compuesta por seis judocas, de las cuales Samantha Acosta, se consagró campeona argentina logrando dos medallas de oro. Una en la categoría Kyu Graduados (48 kg) y en Cadetes (hasta 48 kg).

De esa manera, Acosta fue convocada para participar del Campeonato Panamericano, que se desarrollará del 26 de abril al 1 de mayo en Ecuador.

Por su parte, Antonella Smart se ubicó en el tercer puesto en la categoría Senior (hasta 48kg), y se quedó con una medalla de bronce.

La otra judoca comodorense que tomó parte de este importante certamen fue Kiara Fernández. Los otros representantes chubutenses fueron Catalina Núñez (2ª en Infantil Sub 15 – 70 kg), Máximo Ocampos (5º lugar en Graduados – 73 kg) y Santiago Alfonso, los tres de Puerto Madryn.

El evento reunió a más de 1.500 competidores de distintas provincias del país, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario deportivo de la disciplina.

Cabe destacar que todos los deportistas de la provincia mencionados, contaron con el respaldo de Chubut Deportes.