Se viene la "Corrida Aniversario Escuela 722"

La actividad se desarrollará el 3 de mayo en el barrio Próspero Palazzo, con cinco categorías competitivas de 10 km, más una integrativa de 5 km, Estudiantes/Niños y Caminantes.

Están abiertas las inscripciones para la “Corrida Aniversario Escuela 722 Próspero Palazzo”, en el marco de los festejos por los 40 años de la institución educativa de Kilómetro 9, que se cumplieron el 17 de marzo.

El evento se realizará el domingo 3 de mayo, a partir de las 10:30, con punto de largada y llegada en la Escuela 722. Participarán las categorías 10 km Competitiva (Mayores, Master 30, Master 40, Master 50 y Master 60), 5 km Integrativa, Estudiantes/Niños y Caminantes.

El costo de inscripción para los 10 km es de $30.000, para los 5 km es de $20.000 y para las dos restantes consiste en la donación de un producto de limpieza. La fecha de cierre de inscripción es el 29 de abril y el link es el siguiente: https://forms.gle/ebtLgioJuyMzDGfY8.