Vuelta Ballenas otorgará puntos UCI y se suma al calendario internacional

Las inscripciones abrieron el 23 de febrero para la carrera que se disputará el 20 de septiembre en Puerto Madryn, provincia de Chubut.

La competencia de mountain bike Vuelta Ballenas formará parte del calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en su edición 2026 y otorgará puntos para el ránking mundial.

Brian Oggero - organizador, aseguró “que lograr poder entrar al calendario UCI, es un reconocimiento a muchos años de trabajo y crecimiento constante de vuelta ballenas, manteniendo un excelente nivel de competidores”.

El evento, que se disputará el 20 de septiembre en Puerto Madryn, abrió sus inscripciones el 23 de febrero y espera convocar a corredores de todo el país y del exterior.

La incorporación al calendario UCI fue posible tras gestiones realizadas junto a la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACiMo), lo que representa un salto de calidad para la prueba y su posicionamiento dentro del circuito competitivo.

En esta edición, los ciclistas federados -así como aquellos que decidan tramitar su licencia- podrán sumar puntos UCI, un requisito clave para el desarrollo de sus carreras deportivas a nivel internacional, deberán contar con la licencia vigente al momento de acreditación.

En cuanto al esquema de premiación, la competencia contempla una clasificación Elite Internacional, destinada a corredores de entre 19 y 34 años, en la que se premiará a los diez mejores hombres y mujeres. Esta categoría estará abierta también a ciclistas con código UCI.

Además, se mantendrá la tradicional premiación por categorías de edad, una característica distintiva de la prueba que busca fomentar la participación amplia dentro del ciclismo de montaña.

Con esta incorporación, Vuelta Ballenas consolida su crecimiento y se proyecta como una de las competencias más relevantes del calendario nacional, ahora con proyección internacional.

Además, Chiquita Cantelmi (ganadora durante 6 ediciones consecutivas) ya confirmó su presencia en Vuelta Ballenas 2026. Aquellos que quieran participar podrán inscribirse ingresando a https://eventols.com/p/vuelta-ballenas-2026 y acceder a los diferentes beneficios para los corredores como descuento del 10% a equipos o grupos y descuentos en alojamiento en el Rayentray Grand Hotel, sede oficial de Vuelta Ballenas.

La competencia, considerada una de las principales del calendario de mountain bike de la región, cuenta con el apoyo de ALUAR, INFA, Rayentray Grand Hotel, Powerade, Lima, Banco de Chubut, Municipalidad de Puerto Madryn, Secretaría de Deportes de Puerto Madryn – Ente Mixto de Promoción Turística.