Marlene Balbuena y Facundo Puertas combatirán en el Samurai Fight House 30

El Dojo Samurai ya se prepara para lo que será la participación de Marlene “La Frutillita” Balbuena y Facundo “Salvaje” Puertas, en el “Samurai Fight House 30”, en Buenos Aires. Antes se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

Balbuena (57,1 kg) enfrentará a Tamara Leiva, en peso mosca, mientras que Facundo “Salvaje” Puertas (66 kg.) hará lo propio con Albano Sánchez, en peso pluma, en lo que será el prestigioso festival, que se llevará adelante el 7 de junio, en Buenos Aires.

Axel Hernández, entrenador del Dojo Samurai, junto con Marlene Balbuena y el peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) Facundo Puertas, mantuvieron un encuentro con el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, en el que le comentaron como viene su preparación de cara a este compromiso sudamericano de MMA.

El profesor Alex Hernández, resaltó el nivel que vienen manteniendo desde el Dojo Samurai para estar, nuevamente, presentes en uno de los mejores eventos de Sudamérica de MMA.

“Estamos más que contentos, porque no solamente ya tenemos un peleador del sur, y de Comodoro en este evento de prestigio, sino que ya logramos meter dos peleadores. Ya lo demostramos con Marlene (Balbuena), que el año pasado peleó con una colombiana que venía 6-0 y Marlene le quitó el invicto. Y la idea con Facundo (Puertas) es lo mismo; va contra un peleador que viene 8-0, invicto, y Facu está más que listo para demostrar su experiencia, dar guerra, y saber que esta para las grandes ligas”, aseguró el entrenador, Alex Hernández.

Sobre el acompañamiento de Comodoro Deportes, Hernández, aseguró que “estamos sumamente agradecidos con Hernán (Martínez) del Ente, a Marlene la siguen apoyando en el deporte. Conversamos del gran crecimiento que está teniendo la MMA acá en Comodoro, porque desde ahora tenemos cuatro eventos en cuatro meses. Es un gran crecimiento porque hay muchas escuelitas en la ciudad”.