El Departamento de Competencias de la AdC presentó una serie de proyectos para comenzar a trabajar en el formato de juego y las fechas de la Liga Nacional, Liga Argentina, Liga Femenina y Liga de Desarrollo.

Se realizaron las reuniones de categorías pensando en la temporada 2026-2027

La Mesa Directiva de la Asociación de Clubes, con presencia de las autoridades y los representantes de todos los clubes que integran las distintas competencias de la Asociación de Clubes, llevó adelante las correspondientes reuniones de categoría pensando en los lineamientos generales de la Temporada 2026/27.

En la reunión, como previa a la Asamblea que deberá realizarse en las próximas semanas, el Departamento de Competencias presentó una serie de proyectos para comenzar a trabajar en el formato de juego y las fechas que tendrá la temporada 2026/27 de la Liga Nacional, la Liga Argentina, la Liga Femenina y la Liga de Desarrollo.

Cabe recordar que para la confección del calendario se tendrán en cuenta diferentes eventos deportivos fuera de la competencia en sí de la Liga, como lo son las ventanas de Clasificatorios FIBA, las ventanas de Basketball Champions League Américas y La Liga Sudamericana.

LIGA NACIONAL

La temporada 2026/27, manteniendo el formato de dos rondas todos contra todos, dará inicio a finales de septiembre de este año. De acuerdo con lo anunciado, el 8 de enero se realizará el Juego de las Estrellas mientras que la Supercopa entre el campeón de la vigente temporada 2025/26 y el campeón de la última Copa Islas Malvinas se disputará a fines de enero 2027.

A comienzos de abril, por su parte, se realizará la Copa Islas Malvinas con los cuatro equipos mejor posicionados al final de la primera vuelta. La fase regular de La Liga Nacional 26/27 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación y los Playoffs en mayo. Las finales se disputarán en el mes de junio.

Entre las principales fechas administrativas, se destacan

- Cierre del Informe Presupuestario 25/26: 15 de julio

- Cierre de cesión de plazas: 20 de mayo

- Libre Deuda: 31 de julio

- Inscripción y avales: 31 de agosto

LIGA ARGENTINA

La temporada 2026/27 de la segunda categoría profesional del básquet argentino está estipulada para dar comienzo a finales de octubre. El torneo se disputará en dos conferencias, formato todos contra todos, con la fase regular terminando a fines de marzo.

Los equipos ubicados del 1º al 4º puesto en cada conferencia esperarán la reclasificación del 5º al 12º al mejor de 5 partidos. Habrá una etapa de cuartos de final de cada Conferencia, para luego avanzar a la etapa de Playoffs interconferencia.

Las semifinales están previstas para fines de mayo, terminando el torneo a finales de junio.

Entre las principales fechas administrativas, se destacan

- Presentación de libre deuda: 10 de julio

- Cierre de cesión de plazas: 12 de julio

LIGA FEMENINA

El principal certamen del básquet femenino tendrá comienzo a principios de octubre. El primer torneo tendrá un formato de Conferencias entre los equipos participantes, finalizando en enero y otorgando un cupo para la Liga Sudamericana. El segundo torneo de la temporada será La Liga Femenina 2027 comenzando en enero en formato todos contra todos y terminando en abril, con campeón y subcampeón clasificando a la Women Basketball League Americas.

LIGA DE DESARROLLO

La Mesa Directiva hizo lugar a lo solicitado por los presentes y el torneo regresará a su antigua denominación de La Liga de Desarrollo. La categoría continuará disputándose con el mismo calendario de Liga Nacional. Se tratará de una competencia U21, a una sola rueda de octubre a febrero. El Final Four se disputará en febrero 2027, permitiendo así a los clubes reducir gastos de logística y pudiendo los jugadores participar de torneos locales o competencias nacionales como La Liga Federal.