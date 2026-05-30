Jorge Newbery y Huracán disputan un nuevo clásico en La Madriguera

Será este domingo a las 15 en el partido pendiente de la 7ª fecha del Apertura A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. El árbitro del partido es Diego Schooff.

Jorge Newbery recibirá este domingo a Huracán en una nueva edición del clásico del fútbol comodorense y que completará la 7ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga Oficial.

El encuentro, que se jugará en La Madriguera, dará comienzo a las 15, se jugará sin público visitante y será controlado por el árbitro Diego Schooff. El juez principal estará acompañado por los líneas Carlos Quintana y Sergio Corbalán.

El “Lobo” (20), que recientemente se consagró campeón provincial, logrando así el ascenso al Torneo Regional Federal Amateur, está a cuatro puntos de la cima y en caso de ganar, quedará a una unidad del líder General Saavedra (24).

En cambio si el ganador es el “Globo” (18), entonces, el equipo de Jorge Daniel Montecino, saltará al tercer puesto, lugar en donde se encuentra justamente Newbery.

Cabe destacar que al “Lobo” le queda pendiente el partido que deberá jugar ante Rada Tilly, y que fue postergado el último miércoles a raíz del fallecimiento de Ezequiel Sánchez, joven arquero de la Primera división del club “aurinegro”.